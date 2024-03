Ziengs Schoenen: werken bij een traditioneel bedrijf

Ziengs Schoenen, het familiebedrijf met een trotse geschiedenis van 78 jaar, staat klaar om te schitteren als onderdeel van het evenement 'Work in Fashion'. Dit jaarlijkse hoogtepunt voor modeliefhebbers die streven naar een carrière in de branche, vindt plaats op 22 en 23 maart als onderdeel van de Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam.

Traditie in de schoenenbranche

Opgericht in 1946 door Berend Ziengs, heeft het bedrijf tegenwoordig ongeveer 80 winkels in Nederland en een bloeiende online shop. Ziengs is bekend om zijn uitgebreide assortiment merkschoenen voor het hele gezin, met een focus op perfecte pasvorm en eersteklas kwaliteit. Sinds de bescheiden beginjaren als kleine schoenmakerij heeft het bedrijf onder leiding van Berends zoon, Henk Ziengs, zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op de Nederlandse schoenenmarkt die steunt op traditie.

Meer dan 1.000 medewerkers zorgen bij Ziengs met een servicegerichte aanpak voor een tevreden winkelervaring. Het brede assortiment damesschoenen, herenschoenen en kinderschoenen staat garant voor een perfecte pasvorm en uitstekende kwaliteit, ondersteund door de expertise van het personeel op het gebied van schoenen, voeten en verzorgingsproducten. Ziengs biedt niet alleen een uitgebreide collectie van gerenommeerde merken zoals Gabor, Esprit, Linea Zeta en S. Oliver voor dames, maar ook een ruime selectie herenschoenen van Floris van Bommel, Invinci, Van Lier, Panama Jack en Vertice. Daarnaast heeft Ziengs eigen merken ontwikkeld die zijn afgestemd op verschillende levensfasen van de dragers, waaronder Ann Rocks, Cellini, Feyn, Muyters en Vertice.

Carrièremogelijkheden bij Ziengs

Voor iedereen die een carrière in de modebranche ambieert, biedt Ziengs aantrekkelijke mogelijkheden. Van verkoopmedewerker tot assistent-filiaalmanager, er bestaat de mogelijkheid om een MBO-3 of MBO-4 opleiding tot verkoopspecialist of manager te volgen. Medewerkers krijgen zo de kans om zich binnen het bedrijf verder te ontwikkelen en door te groeien.

Ben je op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging of wil je van je passie voor schoenen je beroep maken? Dan zou Ziengs de perfecte keuze voor jou kunnen zijn. Met een combinatie van traditie, diversiteit en carrièremogelijkheden is Ziengs ongetwijfeld een merk dat in de schijnwerpers zal staan tijdens de Carrièrebeurs 2024. Geïnteresseerden moeten deze kans niet laten liggen om meer te weten te komen over dit opkomende merk en de mogelijkheden ervan in de mode-industrie.