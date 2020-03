Zomereditie Modefabriek gecanceld

De zomereditie van modebeurs Modefabriek, die op 5 en 6 juli plaats zou vinden, is geschrapt. Dit laat de organisatie weten in een persbericht. “Het besluit om de komende zomer editie van Modefabriek te annuleren is helaas onvermijdelijk gebleken,” aldus het bericht. “Andere zaken zijn nu belangrijker, gezond blijven voorop.”

De organisatie geeft aan te werken aan een platform te werken waar kennis, informatie en relevante onderwerpen gedeeld gaan worden. Op het platform moet ook de branche het gehele jaar kunnen samen komen. Hier was de Modefabriek al mee bezig maar het is ‘in het licht van alle huidige ontwikkelingen nog relevanter’. “Hier ligt nu onze focus en we gaan er vol voor. Binnenkort hierover meer.”

“Deze situatie geeft ons bovendien de tijd om nieuwe concepten voor de wintereditie van Modefabriek verder uit te werken,” aldus het bericht.

Beeld:FashionUnited