Zomereditie Panorama Berlin gecanceld

De komende zomereditie van de Duitse modevakbeurs Panorama Berlin gaat niet door. Dat maakt de beursorganisatie bekend middels een bericht op haar website. De zomereditie zou van 30 juni tot 2 juli 2020 plaatsvinden op Tempelhof Airport in Berlijn.

De cancelling komt enkele weken nadat Panorama Berlin een insolventieprocedure aanvraagde . De beursorganisatoren gaven destijds aan dat de zomereditie gewoon door zou gaan. Nu is het de coronacrisis die roet in het eten gooit.

“De afgelopen weken hebben we veel positieve inzet en sterke steun vanuit de industrie en retailers in heel Europa ontvangen,” aldus Jörg Wichmann, CEO van Panorama Berlin, in het bericht. “Echter, temidden van de verdere escalatie van de huidige situatie rondom COVID-19, hebben we ook moeten erkennen dat het onmogelijk zou zijn om de komende acht tot tien weken de nodige organisatorische plannen voor een dergelijk evenement te maken.”

Wichmann meldt dat het cancelen wel een mogelijkheid biedt om producenten en retailers op een andere, “kostenefficiënte en oplossingsgerichte manier” bij elkaar te brengen. Zij zullen op een digitale manier worden verbonden, aldus Wichmann. Meer informatie hierover volgt in april.