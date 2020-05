Zomereditie plus-size modebeurs WFC Big Brands van de baan

Plus-size B2B-modebeurs WFC Big Brands gaat deze zomer niet door. Dat laat Mike Cats, de organisator van de beurs, weten in een persbericht. Redenen om de beurs te annuleren zijn onder meer de aanhoudende maatregelen in verband met Covid-19. De beurs stond gepland voor 19 en 20 juli in het World Fashion Centre in Amsterdam.

“Na het nieuws vanuit de overheid inzake Covid-19 en de daarbij behorende beperkingen en eigen onderzoek, is gebleken dat het helaas niet haalbaar is de zomereditie van WFC Big Brands door te laten gaan op de geplande datum in juli 2020”, aldus Cats in het persbericht. “Dat is natuurlijk heel erg jammer, want we hebben de afgelopen jaren de aandacht voor onze beurs, als mede de aandacht voor plus-size fashion steeds groter zien worden.”

De wintereditie van de beurs blijft wel op de agenda staan. Op welke data deze zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

WFC Big Brands is naar eigen zeggen ‘de grootste plus-size beurs van Europa’. De B2B-modebeurs vindt twee keer per jaar plaats in het World Fashion Centre. Op de beurs staan gewoonlijk ruim honderd jonge en gevestigde plus-size modelabels voor dames en heren.