Zomeredities Berlijnse beurzen Seek en Premium van de baan

Premium Group, eigenaar van de Duitse modevakbeurzen Seek en Premium, schrapt de zomeredities van beide beurzen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De beurzen werden al eerder een maand uitgesteld, maar kunnen nu niet in het geheel niet doorgaan omdat evenementen met meer dan duizend bezoekers in Duitsland zijn verboden tot en met 31 augustus 2020. Deze zouden te risicovol zijn met het oog op de verspreiding van Covid-19.

Anna Tillmann, Managing Partner bij Premium Group, zegt in het persbericht over de annulering: “Deze beslissing doet pijn, maar we zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Als het annuleren van de beurzen bijdraagt aan de veiligheid van onze klanten en bezoekers, moeten we die stap nemen.” Ook laat Tillman weten dat de Premium Group ‘werkt aan nieuwe beursconcepten voor 2021’.

De zomereditie van de Berlijnse modebeurs Panorama werd al eerder geannuleerd. Ook is inmiddels bekend dat de Duitse duurzame beurs Neonyt niet plaatsvindt in juni. Onduidelijk is nog of de beurs naar een latere datum wordt verschoven of eveneens wordt geschrapt.

De CPD-orderdagen in Düsseldorf staan nog wel op de agenda. Deze staan gepland van 5 tot 12 augustus, zo maakte de brancheorganisatie Fashion Net Düsseldorf gisteravond bekend. Gallery in Düsseldorf heeft ook een nieuwe datum aangekondigd: Gallery Fashion & Shoes staat gepland voor 30 augustus tot 3 september.

Meer lezen over de berichten gelinkt aan het coronavirus in de modeindustrie? Hier vindt u alle Nederlandstalige artikelen. Voor het internationale nieuws op de speciaal ingerichte pagina op FashionUnited.com klikt u hier .