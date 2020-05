Zomeredities SundaySchool en BrandsHatch beurzen gaan door

Kinderbeurs SundaySchool als ook de nieuwe beurs voor mannen- en vrouwenmode BrandsHatch zullen deze zomer doorgang vinden. Althans, als het CoronaVirus de komende maanden onder controle blijft. SundaySchool zal uitbreiden van één naar twee dagen. Aansluitend zal de nieuwe beurs BrandsHatch plaatsvinden, die afhankelijk van de vraag twee, dan wel drie dagen zal duren. Uit een enquête via KidsFashionMag onder de inkopers en retailers kwam als voorkeursdata voor SundaySchool zondag 12 en maandag 13 juli naar voren. Middels een mail aan alle deelnemende merken wordt nu geïnventariseerd of dit ook de voorkeur heeft van (en mogelijk is voor) de merken. Het alternatief is zondag 2 en maandag 3 augustus. BrandsHatch staat gepland op woensdag 15 en donderdag 16 juli, met als reserve-datum vrijdag 17 juli. Alternatieve data hiervoor zijn woensdag 5, donderdag 6, (en vrijdag 7) augustus

De organisatie heeft de afgelopen tijd gebruikt om verschillende scenario’s uit te werken waarbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM als uitgangspunt zijn genomen. Dat betekent dat de bezoekersaantallen gespreid worden over een langere periode, het beursterrein éénrichting wordt, en de stands ruimer worden opgezet met ook veel ruimte om de stands heen waardoor de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd wordt. Er geldt #SafetyFirst, maar daarnaast zal de inmiddels bekende professionele maar gezellige sfeer tijdens SundaySchool zeker blijven.

Nieuw is een samenwerking die met FashionUnited is opgezet, waarbij er gedurende de beursdagen een (openbare) livestream zal zijn vanaf de beurs met impressies, paneldiscussies en presentaties. Voor de invulling hiervan is de organisatie momenteel ook in gesprek met Inretail en Euretco. Daarnaast zal er in samenwerking met FashionUnited een mogelijkheid zijn om vanaf de beursstand collectie presentaties te houden binnen een afgeschermde online-omgeving voor klanten en prospects die niet aanwezig (kunnen) zijn maar door de merken zelf online worden uitgenodigd middels unieke toegangscodes.

Voor meer informatie, mail of bel met Rob de Vos (robdevos@me.com) of 06-201 35 293