1,2 miljoen euro: Hogeschool Saxion wil met Europese subsidie meer duurzame textiel startups creëren

Hogeschool Saxion en diverse partners hebben een subsidie ontvangen van 1,2 miljoen euro van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie. De subsidie gaat ingezet worden om een ecosysteem voor de duurzame textielindustrie te ontwikkelen waarin ondernemerschap centraal staat, aldus het persbericht. In dit programma worden studenten van diverse textielopleidingen geholpen bij het opzetten van een startup die betrekking heeft op duurzaam textiel.

Hogeschool Saxion werkt samen met RWTH Aachen, Hogeschool Gent, Vilnius University, Istanbul University en het European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing. Vanuit Saxion wordt vanuit de opleiding Fashion & Textile Technologies, het lectoraat Sustainable & Functional Textiles en het Centrum van Ondernemerschap aan het programma gewerkt. Het uiteindelijke doel is om 800 studenten en 100 docenten begeleiden met als resultaat ten minste 50 startups, aldus het persbericht. Het project start in juli 2022 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Volgens Saxion en het het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie spelen startups een grote rol in het behalen van de doelstellingen van de Europese Unie rondom duurzaam textiel. Door het stimuleren van ondernemerschap en innovatie hopen de partijen de transitie naar circulair textiel te verbeteren en te versnellen.