10 tips voor salarisonderhandeling in de mode-industrie

Onderhandelen over een salaris in een competitieve en gespecialiseerde sector zoals de mode-industrie kan een uitdaging zijn. Het kan echter ook een keerpunt in je carrière betekenen, of het nu gaat om doorgroeien binnen een bedrijf of een nieuwe professionele richting inslaan. Ongeacht de functie waar je naar streeft, een goede voorbereiding maakt het verschil.

In dit artikel delen we 10 belangrijke punten om salarisonderhandelingen met vertrouwen en professionaliteit aan te pakken.

AUTEUR: María Fortes, marketing manager bij internationaal wervings- en trainingsbureau María Fortes, marketing manager bij internationaal wervings- en trainingsbureau Luxe Talent en projectmanager bij de Retail Academy.

1 - Lees je in over de markt

Voordat je aan een onderhandeling begint, onderzoek je het salarisbereik voor de functie waarin je geïnteresseerd bent. Je kunt betrouwbare gegevens vinden op platforms zoals Glassdoor of in branchespecifieke rapporten, zoals de Fashion and Luxury Salary Guide van Luxe Talent.

Bijvoorbeeld: als je solliciteert naar een functie als 'visual merchandiser', zoek dan het gemiddelde salaris op voor deze rol in vergelijkbare bedrijven en in jouw regio.

2 - Ken je waarde

Beoordeel je vaardigheden, ervaring en prestaties. Als je gespecialiseerde en gewilde vaardigheden in de mode-industrie hebt, zoals ervaring in duurzaam design, beheer van internationale collecties of gevorderde kennis van tools zoals CLO 3D of Adobe Suite, benadruk deze dan.

Bijvoorbeeld: als je een project hebt geleid dat de verkoop met 20 procent heeft verhoogd, leg dan uit hoe die prestatie en jouw expertise het bedrijf ten goede kunnen komen.

3 - Onderbouw je voorstel

Presenteer een lijst van je prestaties, succesvolle projecten en referenties. Door te vertrouwen op concrete gegevens versterk je je waarde en laat je zien hoe je kunt bijdragen aan de groei van het bedrijf.

Bijvoorbeeld: "In mijn vorige functie heb ik een 'visual merchandising'-strategie geïmplementeerd die het winkelbezoek in slechts drie maanden met 15 procent heeft verhoogd."

4 - Denk aan voordelen naast het salaris

In de mode-industrie bieden veel bedrijven extra voordelen, zoals kortingen op producten, kledingbudgetten, zakenreizen, toegang tot exclusieve evenementen of mogelijkheden voor permanente educatie.

Bijvoorbeeld: een luxe merk zou je de kans kunnen bieden om modeshows in Frankrijk of het buitenland bij te wonen, een ervaring die je netwerk en professionele ontwikkeling zou verrijken.

5 - Toon je passie voor de industrie

De mode-industrie waardeert betrokkenheid. Toon je interesse, niet alleen in het bedrijf, maar ook in de sector als geheel, om op te vallen als een kandidaat die niet alleen op zoek is naar een competitieve beloning, maar ook naar professionele groei.

Bijvoorbeeld: als je weet dat het bedrijf zich richt op duurzaamheid, vermeld dan je interesse om bij te dragen aan de ontwikkeling van verantwoorde strategieën.

6 - Vermeld je salarisverwachtingen niet te vroeg

Laat, indien mogelijk, de werkgever eerst een salarisbereik noemen. Dit geeft je ruimte om je verwachtingen aan te passen.

Bijvoorbeeld: als de recruiter vraagt: "Wat zijn je salarisverwachtingen?", zou je kunnen antwoorden: "Ik sta open voor het bespreken van een competitief voorstel dat in lijn is met de markt en mijn vaardigheden."

7 - Oefen de onderhandeling

Oefen met een vriend of mentor om vertrouwen op te bouwen.

Bijvoorbeeld: je zou een reactie kunnen voorbereiden op een laag bod, zoals: "Ik waardeer het aanbod, maar gezien mijn ervaring en de resultaten die ik kan leveren, denk ik dat een salaris in de range van [bedrag] passender zou zijn."

8 - Vergelijk jezelf niet met anderen

In plaats van te zeggen: "Mijn collega verdient meer", focus je op je eigen verdiensten en de unieke waarde die je aan het bedrijf brengt.

Bijvoorbeeld: "Ik heb teams van maximaal 15 mensen geleid bij internationale projecten, waardoor ik complexe situaties effectief kan managen."

9 - Blijf flexibel

Als het eerste aanbod niet aan je verwachtingen voldoet, onderzoek dan de mogelijkheid om over andere aspecten te onderhandelen, zoals bonussen, extra vakantiedagen of groeiperspectieven.

Bijvoorbeeld: je zou een premiestelsel op basis van doelstellingen kunnen voorstellen of een salarisreview na zes maanden kunnen aanvragen.

10 - Toon dankbaarheid en professionaliteit

Ongeacht de uitkomst, bedank altijd voor de gelegenheid en behoud een positieve houding.

Bijvoorbeeld: aan het einde van het gesprek zou je kunnen zeggen: "Bedankt dat u de tijd hebt genomen om deze voorwaarden met mij te bespreken. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid om bij te dragen aan het succes van uw team."

Onderhandelen over je salaris is een kans om je kennis van de industrie en je waarde als professional te demonstreren. Onthoud, in de mode kan een zelfverzekerde en professionele houding net zoveel deuren openen als een indrukwekkende portfolio.