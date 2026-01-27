10DAYS benoemt SASAtrend tot internationale distributiepartner

Het Amsterdamse lifestylemerk 10DAYS kondigt met trots een strategisch partnership aan met SASAtrend. Het in Aken gevestigde distributiebedrijf is aangesteld als internationale distributiepartner voor belangrijke markten waaronder Frankrijk, Zweden en de Scandinavische regio.

Binnen deze samenwerking is SASAtrend verantwoordelijk voor de distributie en commerciële ontwikkeling van 10DAYS in geselecteerde internationale markten. Daarbij werkt SASAtrend met een netwerk van ervaren lokale agenten die onder de paraplu van SASAtrend opereren. Voor de Franse markt wordt 10DAYS vertegenwoordigd door het Parijse sales agency Trendsetteuse, onder leiding van Christelle Bernex. In Zweden wordt het merk vertegenwoordigd door het in Stockholm gevestigde sales agency en distributeur Amuse Agency.

10DAYS werd in 2007 opgericht door Barbara Hilbrink en Myon Veenendaal en groeide uit tot een veelzijdig lifestylemerk met ready-to-wear collecties, accessoires, homeware en een fragrance line. Geïnspireerd door de vrije geest van Amsterdam staat 10DAYS bekend om haar ‘unexpectedly simple’ filosofie: comfortabele, moderne en tijdloze ontwerpen waarin eenvoud en verfijning samenkomen. Vandaag de dag is 10DAYS verkrijgbaar bij meer dan 600 verkooppunten in Europa en is het merk B Corp gecertificeerd.

Credits: 10DAYS

SASAtrend is een onafhankelijk, particulier distributiebedrijf met het hoofdkantoor in Aken, Duitsland, en vestigingen en distributiecentra in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf verzorgt de distributie voor meer dan tien zorgvuldig geselecteerde mode-, accessoire- en lifestylemerken en ondersteunt hun groei in Europa, Noord-Amerika en andere internationale markten. Met SASAtrend als leidende distributiepartner zet 10DAYS een volgende stap in het verder versterken van haar internationale structuur, met behoud van een selectieve en merkgedreven retailstrategie per markt.

Sassan Safay, Co-founder & CEO SASAtrend: “We zijn trots om 10DAYS te verwelkomen binnen het portfolio van SASAtrend. Het merk heeft een sterke identiteit, een duidelijke visie en een bewezen staat van dienst in internationale retail. Onze rol is om de groei in belangrijke markten te ondersteunen met een solide distributiestructuur en nauwe samenwerking met betrouwbare lokale partners. We zien veel potentie voor 10DAYS, zowel in Europa als daarbuiten.”

Monique Wijnands, CEO 10DAYS: “Ons partnership met SASAtrend markeert een belangrijke volgende fase in onze internationale groei. Hun ervaring met het uitbouwen van merken in meerdere markten, gecombineerd met een doordachte en selectieve distributie benadering, sluit naadloos aan bij de manier waarop wij 10DAYS willen laten groeien. Samen leggen we een sterke basis voor duurzame groei in markten als Frankrijk en Scandinavië.”

Onder de paraplu van SASAtrend zal Trendsetteuse 10DAYS in Frankrijk vertegenwoordigen, met een focus op het opbouwen van een selectief netwerk van onafhankelijke concept stores en premium multi-brand boutiques, te starten met het Pre-Fall 2026 verkoopseizoen. In Zweden zal Amuse Agency het merk ondersteunen bij het opbouwen van een sterke en duurzame retail positie.

Als onderdeel van deze internationale groeistrategie presenteert 10DAYS haar collecties tijdens CIFF in Kopenhagen, een van de belangrijkste modevakbeurzen van Noord-Europa. Hier ontmoet het merk internationale inkopers en partners.