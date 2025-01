10Days off-court kledingsponsor van de nationale teams van de KNHB: 'mooie en sportieve samenwerking'

Het Amsterdamse lifestylemerk 10Days wordt de officiële off-court [letterlijk “buiten het veld”, red.] kledingsponsor van de Nederlandse mannen- en vrouwenteams van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Dit meldt KNHB in een persbericht. Als officiële kledingsponsor zal 10Days de komende vier jaar verantwoordelijk zijn voor de kleding van de Nederlandse mannen- en vrouwenteams tijdens officiële gelegenheden buiten het veld, zoals buitenlandse reizen en persmomenten. De financiële voorwaarden van de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

10Days, opgericht in 2007, heeft zich gevestigd als een toonaangevend lifestylemerk. Het merk is inmiddels verkrijgbaar in meer dan 600 winkels door heel Europa. CEO Marie-José Vermin, ziet de samenwerking als een waardevolle stap. Ze deelt in het persbericht: "We wensen alle spelers de komende tijd heel veel succes bij de Pro League wedstrijden en kijken uit naar een mooie en sportieve samenwerking."

De samenwerking valt samen met de start van de internationale hockeycompetitie FIH Pro League. Deze wordt in Nederland gehouden in het Wagenerstadion te Amstelveen. De teams van KNHB reizen daarnaast af naar landen zoals Australië (dames), India (heren), Spanje (dames), België (dames) en Engeland (heren). Hierdoor krijgt 10Days de unieke kans om haar kleding in de internationale schijnwerpers te zetten.