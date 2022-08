11 procent minder schoenmakers dan 10 jaar geleden

Het aantal schoenmakerszaken loopt terug in Nederland. Dit blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Begin 2013 waren er nog 863 schoenmakerszaken, haverwege 2022 nog maar 772.

In de zuidelijke en oostelijke provincies was de grootste daling te zien. De grootste afnames waren in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg, aldus de NOS. In Drenthe nam het aantal schoenmakerszaken wel toe, maar het gaat daar maar om vijf extra zaken.

In Nederland kan men wel het schoenmakersvak leren en specifiek dat van schoenhersteller. Dit kan aan de Dutch Shoe Academy in Utrecht.