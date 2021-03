140 duizend bedrijven stopten ermee in 2020, 20 procent meer dan jaar daarvoor

In 2020 werden circa 140 duizend bedrijven opgeheven, ruim twintig procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een van de branches die veel bedrijfsopheffingen zag was de online detailhandel in kleding- en mode-artikelen. Faillissementen zijn niet bij de cijfers inbegrepen.

Het aantal bedrijfsopheffingen in 2020 is het hoogste sinds 2007, en heeft deels te maken met de effecten van de coronacrisis. Vooral in de tweede helft van het jaar stopten veel Nederlandse bedrijven ermee: in het derde kwartaal ruim 37 duizend en in het vierde kwartaal meer dan 35 duizend. In 2019 waren dat nog respectievelijk 19 duizend en 26 duizend bedrijven. Bijna 89 procent van alle bedrijfsopheffingen betrof bedrijven met 1 werkzame persoon, schrijft het CBS.

Binnen de categorie bedrijven met meer dan 1 werkzame persoon werden vooral veel restaurants, lunchrooms, cafetaria’s en snackbars opgeheven, in totaal bijna duizend. Ook sloten er 440 bedrijven op het gebied van online retail in kleding en mode-artikelen.