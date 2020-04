16,7 procent minder omzet voor SMCP in eerste kwartaal

Franse modegroep SMCP heeft de omzet met 16,7 procent terug zien lopen in het eerste kwartaal in vergelijking met een jaar eerder. Het moederbedrijfs van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en sindskort De Fursac, maakt dit bekend in een persbericht.

De omzet kwam aan het einde van de periode neer op 228,7 miljoen euro. CEO Daniel Lalonde van SMCP meldt dat de groep goed van start ging in 2020, maar dat de uitbraak van het coronavirus impact had op alle regio’s waarin de groep actief is. Hoewel de pandemie ook zijn impact zal hebben op het tweede kwartaal, zo meldt de CEO, ziet het bedrijf weer verbetering en herstel in China.

De APAC-regio (Asia Pacific) is in het eerste kwartaal het hardst geraakt door de pandemie. De omzet nam daar af met 33,1 procent naar een totaalbedrag van 45,2 miljoen euro. Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-) kreeg te maken met een omzetdaling van 15,1 procent. Met een omzet van 26,9 miljoen euro is Amerika op het gebied van omzet de kleinste regio voor SMCP. In thuismarkt Frankrijk heeft de groep te maken met een daling van 10,7 procent naar een omzet van 85,7 miljoen euro. De rest van Europa behaalde een omzet van 70,9 miljoen euro door een afname van 10,8 procent.