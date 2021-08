‘19,2 miljoen euro winst voor Zeeman ondanks lagere omzet’

Dat Zeeman een ‘uitstekend winstresultaat’ had behaald, bleek al uit het MVO-verslag, maar hoe hoog deze winst was, werd nu duidelijk. Nu blijkt dat de netto-winst op 19,2 miljoen euro uitkomt, zo meldt Retailnews op basis van het jaarverslag van het bedrijf.

Eerder bleek al dat de netto-omzet van het boekjaar 2020 neer kwam op 616,6 miljoen euro door een daling van 3,6 procent. De lagere omzet wordt door het bedrijf gewijt aan de tijdelijke winkelsluitingen in verband met de pandemie. Al met al is het bedrijf 2020 dus financieel goed doorgekomen. “Omdat Zeeman voordat de crisis begon er financieel goed voor stond, waren we bestand tegen de impact van de coronamaatregelen,” aldus het MVO-verslag eerder dit jaar.

Wel kreeg het bedrijf, naast de tijdelijk gesloten winkels, te maken met een haperende goederenstroom en een snel groeiende vraag online, waarop het bedrijf ‘onvoldoende voorbereid’ was, aldus het verslag.