190 miljoen pond verlies door sluiting distributiecentrum in Atlanta, zo verwacht de Britse online retailer Asos

De Britse retailer Asos Plc kondigt veranderingen aan. In een persbericht legt de online retailer uit dat het Amerikaanse klanten via "kleinere, flexibele en lokale" vestigingen in de Verenigde Staten wil bedienen en daarom haar distributiecentrum in Atlanta sluiten. Dit zal leiden tot een verlies van ongeveer 190 miljoen pond (225 miljoen euro) in het fiscale jaar 2025. Ondanks het verwachte verlies onderstreept Asos dat de sluiting zal zorgen voor duurzame groei vanaf het fiscale jaar 2026.

Het besluit om de vestiging in Atlanta te sluiten volgt op de afronding van een meerjarig project voor magazijnautomatisering. Volgens Asos is het klantvriendelijker als Amerikaanse klanten vanaf de tweede helft van 2025 bediend worden vanuit het geautomatiseerde distributiecentrum in Barnsley (Verenigd Koninkrijk) en kleinere lokale locaties in de VS, die sneller kunnen inspelen op bestellingen.

De sluiting van het distributiecentrum in Atlanta zal ook invloed hebben op zeven Asos-medewerkers in Barnsley, die mogelijk alternatieve functies aangeboden krijgen. Daarnaast meldt Asos dat het met logistieke partners zal samenwerken om honderden medewerkers van het distributiecentrum in Atlanta te herplaatsen op nabijgelegen locaties.

Door de verschuiving verwacht Asos een eenmalige daling van ongeveer 190 miljoen pond op de gerapporteerde winst in het fiscale jaar 2025, en vervolgens jaarlijks tussen de 10 en 20 miljoen pond te besparen op de winst vanaf het fiscale jaar 2026.

Ondanks het verwachte verlies is de retailer positief. Het bedrijf verwacht dat het nieuwe model zal zorgen voor betere klantenservice en hogere rendementen. De VS, zo onderstreept het persbericht, blijft een belangrijke markt voor Asos, met de verwachting van duurzame omzetgroei en 8 procent EBITDA-marge op middellange termijn.