20 procent hogere uitgaven in Europese webwinkels door Nederlanders in derde kwartaal

Nederlandse consumenten gaven in het derde kwartaal van 2019 20 procent meer uit bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie. In totaal werd er 455 miljoen euro uitgegeven bij de Europese webwinkels over de grens, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS geeft aan dat de aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels een relatief klein aandeel zijn van de totale consumptieve bestedingen. Zo ging het in 2018 om nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelomzet. In het tweede kwartaal van 2019 werd een all-time-high behaald: 501 miljoen euro aan bestedingen bij Europese webwinkels.

De internetverkopen van in Nederland gevestigde detailhandelaren lagen in het derde kwartaal van 2019 17,5 procent hoger. Bij pure players ging het om een stijging van 15 procent en bij multi-channelers lag de internetomzet 22 procent hoger.