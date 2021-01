2020: Laagste aantal faillissementen in 20 jaar

Opvallend: ondanks de coronacrisis werd in 2020 het laagste aantal faillissementen in twintig jaar uitgesproken, zo meldt het CBS. In totaal werden 2.703 bedrijven failliet verklaard, zo blijkt uit de cijfers.

Het betekent dat 16 procent minder bedrijven failliet zijn verklaard dan in 2019. “Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid,” aldus het persbericht van het CBS. Op dit moment krijgt een groot deel van de Nederlandse bedrijven steun van de overheid. De noodpakketten worden naar verluidt verder uitgebreid nu een verlenging van de lockdown op handen is.

In de detailhandel werden er 41 minder faillissementen genoteerd, in de groothandel was dit 69. De meeste bedrijfstakken zagen een daling van het aantal faillissementen, maar dit ging niet op voor de horeca. Daar werden 39 meer faillissementen genoteerd, zo meldt het CBS.