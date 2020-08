21 Belgische vennootschappen van modegroep FNG definitief failliet

Voor 21 vennootschappen van de Belgische modegroep FNG is er geen weg meer terug. De Ondernemingsrechtbank te Antwerpen sprak vandaag het faillissement uit over de FNG Group NV, FNG Holding NV, FNG International NV en FNG International Holding NV, evenals zeventien andere Belgische vennootschappen van de modegroep, waaronder Brantano NV, Fred & Ginger Retail Belgium NV, Expresso Belgium BV en Claudia Sträter Belgium BV. Dat meldt FNG in een persbericht. In het bericht is ook te lezen dat procedures voor gerechtelijke organisatie van FNG International, Brantano en Market Retail Belgium van de baan zijn.

De faillissementen hebben geen betrekking op moederbedrijf FNG NV, zo wordt in het persbericht onderstreept. Hiervoor werd geen faillissement aangevraagd. Ook de Scandinavische activiteiten van FNG - dat wil zeggen, Ellos - worden niet geraakt. Voor de Nederlandse activiteiten van het bedrijf deed FNG donderdag verzoeken tot surseance.

Voor de verdere procedure is een college van vier curatoren aangesteld door de rechtbank: Mr. Geert van Deyck, Mr. Marc Joris, Mr. Nick Peeters en Mr. Annelies Hellemans. De komende tijd wordt onderzocht voor welke van de vennootschappen een eventuele doorstart mogelijk is.

De volgende 21 vennootschappen zijn failliet verklaard: FNG Group NV

FNG International NV

FNG Holding NV

FNG International Holding NV

Brantano NV

CKS Brand Stores BV

CKS Retail Belgium NV

CKS SIS BV

CKS TZ

Fred & Ginger Retail Belgium NV

NS Development NV

Concept Fashion Store XL BV

Concept Fashion Store BV

Market Retail Belgium BV

Expresso Belgium BV

THS Outlet BV

M.A.D. Collections NV

Van Hassels BV

Claudia Sträter Belgium BV

Steps Retail Belgium BV

Suitcase BV