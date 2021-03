21 procent minder omzet voor H&M Group in eerste kwartaal

De H&M Group heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar, van 1 december 2020 tot en met 28 februari 2021, de omzet zien dalen met 21 procent. De Zweedse gigant geeft in het kwartaalverslag aan dat het geraakt is door de tweede golf van de pandemie op het gebied van fysieke retail, maar de online resultaten hebben zich goed ontwikkeld.

De omzet in het kwartaal kwam neer op 40 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 3.,9 miljard euro. De brutowinst van het moederbedrijf van onder andere H&M, Monki, Weekday, & Other Stories, Cos, Arket en Afound, kwam neer op 19 miljard Zweedse kroon 91,8 miljard euro).

“Het is nu een heel jaar geleden sinds de pandemie ons raakt. Ik ben zeer onder de indruk van en trots op al onze collega’s en hun toewijding en focus op de klant in deze uitdagende tijd,” aldus Helena Helmersson, CEO van de H&M Group in het kwartaalverslag. “Het is voornamelijk het managen van de negatieve effecten van de herhaaldelijke winkelsluitingen, maar het is duidelijk dat klanten ons aanbod waarderen. Wanneer markten weer open mochten herstelde de omzet in de winkels terwijl de online omzet zich goed bleef ontwikkelen.”

Daarnaast erkent Helmersson dat veranderingen in de modebranche zoals digitalisering en het thema duurzaamheid meer aandacht hebben gekregen in de pandemie. Daarom heeft de H&M Group het tempo van verandering bij de groep te versnellen waardoor het bedrijf wil voldoen een de veranderde behoefte van de klant.