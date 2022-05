21 procent omzetgroei voor Pandora in eerste kwartaal

Deens sieradenmerk Pandora heeft in het eerste kwartaal een omzetgroei van 21 procent behaald, zo is te lezen in het kwartaalverslag van het bedrijf. In vergelijking met pre-pandemie niveau ligt de omzet 18 procent hoger. De omzet lag door de groei op 5,6 miljard Deense kroon (752,5 miljoen euro).

Het bedrijf noteerde in de Verenigde Staten een plus van 7 procent in het kwartaal en in vergelijking met het eerste kwartaal van het boekjaar 2019 zelfs een groei van 62 procent. In belangrijke Europese markten was er een ‘tweecijferige groei in vergelijking met 2019’, aldus Pandora in het kwartaalverslag. Tijdens het kwartaal werden de activiteiten in Rusland en Wit-Rusland gestaakt, deze markten zijn normaal goed voor ongeveer 1 procent van de totale omzet van het bedrijf.

Pandora verhoogt de verwachting voor het gehele boekjaar, ondanks de negatieve impact van de oorlog, de inflatie en de mogelijke impact hiervan op de consument. De groei van de omzet ligt in het boekjaar waarschijnlijk tussen de 4 en 6 procent. Eerder verwachtte het bedrijf nog een groei tussen de 3 en 6 procent.