3 lessen van verkopers in het piekseizoen van 2021

Qua brancheresultaten bleef de categorie mode en sieraden de op één na populairste onder verkopers van BigCommerce in het piekseizoen, na sportartikelen.

Goed nieuws voor onze verkopers, maar wat heeft u daaraan in het plannen van een betere e-commercestrategie in 2022?

Dit zijn drie lessen die we tijdens dit piekseizoen hebben geleerd en die alle moderetailers in 2022 in gedachten moeten houden:

Klanten winkelen mobiel

42% van alle Cyber Week-bestellingen werd dit jaar gedaan via een mobiel apparaat. Aan de andere kant bleef het gebruik van tablets teruglopen en werd slechts 1,3 procent van de Cyber Week-bestellingen daarmee gedaan. Als deze trend doorzet, kunnen we verwachten dat de verkoop via tablets in het feestdagenseizoen van 2022 onder de 1 procent zal dalen.

Een recent onderzoek dat BigCommerce samen met PayPal heeft uitgevoerd naar trends in consumentenbestedingen, bevestigde dat dit een trend is die verder gaat dan het piekseizoen. 66,7% van de Britse respondenten bevestigt dat ze nu minstens één keer per maand een aankoop doen op hun mobiele apparaat.

Dus een m-commerce-aanpak, ofwel mobile first, kan u een sterk concurrentievoordeel geven. Mobiele toegankelijkheid is tegenwoordig een must, vooral in de mode- en sieradenbranche. Meer dan de helft van de online Black Friday-bestellingen bij BigCommerce-verkopers in deze branches werd gedaan met mobiele apparaten.

Klanten winkelden via meerdere kanalen

In 2021 breidde BigCommerce het aantal omnichannel-integraties voor verkopers uit, wat betekent dat klanten meer mogelijkheden hebben om online te winkelen dan ooit tevoren. Omnichannel commerce is jaar na jaar gegroeid in totale bestelwaarde en aantal bestellingen. Klanten winkelen niet alleen meer online, ze winkelen ook via verschillende digitale kanalen zoals social commerce en marktplaatsen.

Daarom moet het leveren van een wrijvingsloze winkelervaring over verschillende kanalen topprioriteit zijn voor verkopers. Als u probeert te bepalen welke kanalen geschikt zijn voor uw bedrijf, denk dan aan deze Cyber Week-bevinding van 2021: we ontdekten dat mode en sieraden een van de topcategorieën was op Facebook en Instagram, terwijl gezondheid en schoonheid het best presteerde op Amazon.

En vergeet niet dat omnichannel niet alleen online betekent. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elk contactpunt naadloos aansluit, inclusief fysieke winkels.

Alternatieve betaalmethoden werden populairder

Tijdens Cyber Week zagen we ook Koop nu, betaal later-oplossingen groeien met 39% YoY in bestelwaarde. Deze nieuwe betalingsopties vormen een echte kans voor verkopers, omdat ze het potentieel hebben om uw AOV te verhogen door klanten meer flexibiliteit te bieden voor grote aankopen.

En er zijn andere alternatieve betaalmethoden die dit jaar aan populariteit wonnen. Uit ons onderzoek met PayPal bleek dat vóór maart 2020 38% van de Britse respondenten de voorkeur gaf aan digitale portemonnees als online betaalmethode en dat dit nu 45,8% is. We deden dezelfde observatie in de winkel, waar betalingen met digitale wallets stegen van 22,9% naar 37,8% als de voorkeursbetaalmethode.

Over PayPal gesproken: we hebben ook gemerkt dat de oplossing het grootste aandeel van het totale aantal Cyber Week-bestellingen heeft. Relevante manieren vinden om te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten op het gebied van orderverwerking is nu de sleutel en dat beperkt zich niet tot de betaling, maar moet ook opties voor afrekenen, verzenden en retourneren omvatten.

Conclusie

Mode- en sieradenverkopers bleven vrij sterk tijdens het hoogseizoen, maar hoewel dit succesvolle branches zijn, is er ook veel concurrentie.

Om op het netvlies van de consument te blijven, is het in 2022 van cruciaal belang om de wensen van uw klant perfect te kennen op het gebied van onder meer productontdekking en orderverwerking. Op deze manier kunt u niet alleen aan hun verwachtingen voldoen, maar ze ook overtreffen, waardoor u terugkerende klanten krijgt.