3 Redenen waarom we een circulaire mode-industrie nodig hebben door RethinkRebels

De Coronavirus-crisis heeft veel tekortkomingen van de huidige mode-industrie aan het licht gebracht. We leerden snel over eenzijdige annuleringen van bestellingen en het sneeuwbaleffect door toeleveringsketens die leiden tot escalerende sociale problemen. De mode-industrie heeft een dramatische make-over nodig, en circulariteit heeft de juiste tools om dit te realiseren. Ontdek waarom een circulaire mode-aanpak de enige oplossing is die echt werkt en hoe merken het vandaag beter kunnen doen.

Reden #1: Te veel verspilling en te weinig middelen

Wist je dat Europeanen gemiddeld 26 kg textiel per persoon per jaar verbruiken? Wat ook verbluffend is, is dat minder dan 1% van het textielafval wordt gerecycled tot nieuwe kleding. Dat is duidelijk geen duurzame aanpak die standhoudt. De circulaire economie brengt oplossingen van recyclen tot huren tot gewoon minder kopen.

Reden #2: Oneerlijke praktijken zijn overal

De arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken worden al vele jaren onder de loep genomen, maar het leek altijd een probleem dat ver van ons bed lag om echt goed op te kunnen lossen. Totdat de beschuldigingen aan het licht kwamen tegen de grootste Britse detailhandelaar Boohoo over hun oneerlijke behandeling van kledingarbeiders in hun thuisland, werd de ware omvang van dit probleem eindelijk blootgelegd. En daar houdt dit probleem niet op. Laten we het maar niet hebben over Amazon en de voortdurende onverschilligheid tegenover de onveilige en erbarmelijke omstandigheden in hun magazijnen.

Reden #3: Duurzaamheid zonder inclusie is zinloos

Toen het duurzame merk Reformation in de schijnwerpers kwam te staan door schokkende beschuldigingen van racisme, begonnen velen zich af te vragen wat een bedrijf nu echt duurzaam maakt. Het is duidelijk geworden dat de huidige duurzaamheidsnorm niet langer volstaat en dat modemerken een holistische aanpak nodig hebben: een ‘force for good’ te worden die onrechtvaardigheid op alle fronten tegengaat.

De slogan van Reformation dat zij de op één na duurzaamste optie is, is in twijfel getrokken.

Wat moeten modebedrijven nu doen?

1. Commitment voor ethiek, inclusiviteit en diversiteit

Duurzaamheid gaat hand in hand met ethisch gedrag: van een goede bescherming van de werknemers, betere loonsystemen en de ontwikkeling van een traceerbare toeleveringsketen. Deze inzet wordt onderstreept door een inclusieve en diverse aanpak. Een voorbeeld van vooruitgang is dat Prada aan Ava Duvernay gevraagd heeft om lid te worden van de adviesraad voor diversiteit en inclusie nadat de verkoop van een lijn figuren racisme en discriminatie hebben opgeroepen.

2. Holistische samenwerking

Werk bij het opstellen van je duurzame strategie samen met circulaire partners, bijvoorbeeld non-profitorganisaties zoals Fair Wear Foundation. Vraag hun input en werk samen met lokale initiatieven om impact te maken waar het het hardst nodig is. Zo betaalde Levi's, na toenemende druk van het Worker Rights Consortium, hun leveranciers en kende $ 1 miljoen toe om in de behoeften van arbeiders te voorzien.

3. Transparante Communicatie

Tot slot, communiceer transparant en wordt betrouwbaarder als merk. Zorg ervoor dat je op één lijn staat met belanghebbenden, werknemers en klanten. Betrek ze erbij en vraag ze wat ze denken.

Hoe ziet de toekomst van de mode eruit?

Sanjeev Bahl, de oprichter en Chief Executive van Saitex, kijkt naar de huidige stand van zaken in de mode: "De pandemie heeft ons allemaal gedwongen een stap terug te doen en onze prioriteiten te herzien. Eén belangrijke conclusie die duidelijk naar voren is gekomen, is dat een nieuw transparant model dat geverifieerde duurzame praktijken laat zien, een voorsprong zal hebben op andere traditionele bedrijfsmodellen." Dat is een toekomst die het waard is om naar uit te kijken.