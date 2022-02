30.000 extra Nederlandse webwinkels in twee jaar tijd

Het aantal webshops in Nederland is de afgelopen twee jaar flink gegroeid. De teller voor het totaal aantal webwinkels staat inmiddels op een kleine 80.000 dankzij de stijging van 30.000 de afgelopen twee jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gros van de in totaal 80.000 webwinkels verkoopt kleding. Ongeveer een kwart van de totaal aantal webwinkels verkoopt dit, aldus het CBS. In vergelijking met voor de pandemie steeg het aantal webwinkels dat kleding verkoopt met ruim 50 procent. Nederland telt nu 18.500 webshops die kleding verkopen.

De grootste stijging de afgelopen twee jaar was te zien bij webwinkels met een algemeen assortiment. Deze verdubbelde ruim in aantal. Webwinkels in huis- en tuinartikelen namen toe met 89 procent en webwinkels in voeding met 83 procent.

Foto: Unsplash