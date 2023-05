34 procent omzetgroei voor Canada Goose in vierde kwartaal FY23

Canada Goose Holdings Inc. schrijft een omzetgroei van 34 procent in het laatste kwartaal van boekjaar 2023 in de boeken. Het bedrijf behaalt een omzet van 293,2 miljoen Canadese dollar (201,5 miljoen euro) tegen 223,1 miljoen Canadese dollar (153,3 miljoen euro) vorig jaar, blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet binnen de direct-to-consumer-stroom stijgt 22,6 procent en de wholesale groeit 30,4 procent. Regionaal gezien daalt de omzet alleen in Amerika. In Canada, Asia-Pacific, Europa, het Midden-Oosten en Afrika behaalt Canada Goose een omzetgroei die tussen de 27,3 en 65,4 procent ligt.

Ook de operationele winst zit in de ligt. Daar noteert het bedrijf een bedrag van 17,2 miljoen Canadese dollar (11,8 miljoen euro). Dat is 16,3 miljoen Canadase dollar (11,2 miljoen euro) meer dan een jaar eerder.

Dani Reiss, voorzitter en CEO van het bedrijf, is tevreden met de resultaten. “Dit is een bewijs van de kracht van het merk. Deze prestaties zetten zich voort in de eerste bemoedigende resultaten van boekjaar 2024. Tot slot ben ik enthousiast over de voortgang die onze wereldwijde teams hebben geboekt bij het bevorderen van onze strategische groeipijlers. (...) We blijven bouwen aan onze merksterkte om duurzame winstgevende groei te genereren op lange termijn.”