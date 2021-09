35% meer vacatures in vergelijking met pre-covid op FashionUnited

Modebedrijven zoeken naar meer werknemers dan ooit tevoren. Het aantal vacatures op de platforms van FashionUnited is met 35% gestegen ten opzichte van voor de pandemie. Het aantal vacatures heeft de 20.000 ruim overschreden, vergeleken met de 15.000 banen die in 2019 continu online stonden.

Nu de economie aantrekt, geven consumenten weer meer uit aan mode waardoor retailers meer mensen nodig hebben om klanten te helpen. Na een turbulente anderhalf jaar trekt de arbeidsmarkt sterk aan en kunnen werkzoekenden via FashionUnited zoeken tussen 20.000 internationale vacatures op het gebied van retail, sales marketing, design, supply chain, stages en vele andere.

De wereldwijde pandemie bracht veel nieuwe uitdagingen met zich mee, alle industrieën moesten hun grootste angst onder ogen zien: verandering. Terwijl nieuwe recruitment trends in alle sectoren gestaag versnellen, heeft de mode te maken gehad met extra problemen, zoals meer concurrentie en de noodzaak om buiten bestaande talentpools uit te breiden, aangezien kandidaten tijdens lockdowns naar andere sectoren verhuisden, met name in de modedetailhandel.

Met bijna 200.000 banen per jaar worden miljoenen sollicitaties gegenereerd voor de verschillende modebedrijven. Dankzij branchepromotie van vacatures en innovatieve wervingsstrategieën kunnen modebedrijven hun vacatures tonen aan geschikte potentiële kandidaten. Het groeiende aantal banen op het onafhankelijke B2B-platform maakt de branche efficiënter en transparanter, waardoor bedrijven en mensen hun beste match kunnen vinden. FashionUnited is actief in 30 landen en 10 talen,modebedrijven kunnen hun wervingsactiviteiten wereldwijd uitbreiden en zich uitgebreid profileren bij gekwalificeerde professionals.

