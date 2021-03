4 manieren om uw groothandel duurzamer te maken met storytelling

Als het gaat om groothandelverkoop is storytelling voor merken heel belangrijk geworden om digitaal en op afstand met klanten in contact te komen. Betere verhalen vertellen betekent investeren in de productie van content en dat kan een ontmoedigende opgave zijn voor merken van iedere omvang. Door betere verhalen te vertellen, kan uw proces echter efficiënter, toegankelijker en duurzamer worden. Dat is waar het bij storytelling allemaal om draait. 4 manieren zullen het verschil gaan maken.

Storytelling omzetten in ‘Storyselling’

Verhalen vertellen activeert chemische stofjes in de hersenen die gekoppeld zijn aan betekenisgeving en zingeving. Wanneer u anderen probeert te betrekken, beïnvloeden, onderwijzen of inspireren, is het vertellen van verhalen de perfecte manier om dat te bereiken. Als het gaat om groothandelverkoop kan het opnemen van storytelling in uw marketingbelevenis de betrokkenheid van uw klanten aanzienlijk verhogen. Dit noemen we graag het “storyselling framework”.

Dit raamwerk combineert de kunstzinnige en de wetenschappelijke facetten van mode om opwinding en afstemming bij klanten te genereren. Dit vertaalt zich in betere verkoopcijfers voor merken en retailers, terwijl u tegelijkertijd minder afhankelijk bent van fysieke samples om zaken te doen. Storyselling is het raamwerk waarmee bedrijven verhaalgestuurde inhoud maken om de verkoopefficiëntie te vergroten. Maar het is niet alleen een effectief hulpmiddel om de verkoop te laten toenemen, maar kan ook, als het correct wordt gedaan, een enorme impact hebben op de duurzaamheid van een merk.

1. Een krachtiger verhaal zorgt voor meer afgestemde aankopen

Het presenteren van een boeiend verhaal om kopers door een collectie te voeren, geeft een merk meer controle. Hierdoor worden hun kopers geleid naar producten waarop het ze verliefd wil laten worden. Dit resulteert in meer afgestemde aankopen bij klanten, wat leidt tot een hoger niveau van herhaalbare en voorspelbare productie, wat op zijn beurt in een later stadium leidt tot minder beperkingen in de productieketen. Door een voorspellend en herhaalbaar model te bouwen voor de belangrijkste aankopen van een seizoen, kunnen uw productiefaciliteiten hun middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en kan uw merk evolueren naar een ‘made to order’-model. Dit creëert meer kansen voor minder afval.

2. Stel seizoenscollecties samen gebaseerd op waarde, niet op volume.

Zoals beschreven in de State of Fashion 2021: “Meer producten en collecties leveren niet noodzakelijkerwijs betere financiële resultaten op”. Stel seizoenscollecties samen gebaseerd op waarde, niet op volume. Wanneer de focus ligt op het vertellen van een verhaal, kunt u het aantal opties per seizoen verminderen en tegelijkertijd de productiviteit per optie verhogen. In plaats van 300 korte broeken zonder duidelijke verkoopargumenten aan te bieden, focust u op het aanbieden van 150 korte broeken met een duidelijk verhaal. Minder is meer.

3. Maak samples een positief onderdeel van uw verhaal, niet de drijfkracht erachter.

Wanneer u op verhalen gebaseerde collecties verkoopt, kunt u kritischer zijn over welke voorbeelden deel uitmaken van dat verhaal. Door strategisch na te denken over de productie en presentatie van uw samples, maakt u het mogelijk om het aantal samples te verminderen. Dit resulteert op zijn beurt in een reële verlaging van de productiekosten van samples en afval. Een heel goed voorbeeld hiervan is Tommy Hilfiger, waar ze storytelling hebben omarmd en het aantal samples voor hun verkopers met 80% hebben verminderd.

3. Storytelling maakt verkoop op afstand mogelijk

4. Storytelling kan van uw verkoopproces op afstand een krachtige ervaring maken die klanten het vertrouwen geeft dat nodig is om op afstand te kopen, zelfs na de pandemie. Dit betekent minder reizen en minder samples. Met een mode-industrie die verantwoordelijk is voor 10% van de jaarlijkse wereldwijde CO2-uitstoot zal dat leiden tot een gelukkigere planeet.

Voor u is nu het moment aangebroken om te beginnen met storyselling

Samenvattend: als het verhaal over uw collectie perfect in orde is, kunnen klanten beter aanhaken op uw ideeën, wat leidt tot betere synergieën tussen regio’s, betere assortimentplanning, verminderde noodzaak voor reizen en samples en uiteindelijk een betere ervaring voor consumenten in het algemeen. Eén ding is zeker: hoe beter uw merkverhaal wordt verteld, hoe beter uw collectie wordt verkocht.