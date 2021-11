41,6 procent omzetgroei voor accessoires platform Fashionette AG

Fashionette AG heeft in het derde kwartaal flinke groei behaald. Het bedrijf zag de netto omzet stijgen met 41,6 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet komt daardoor neer op 31,8 miljoen euro.

Hoewel de omzet flink gegroeid is, kwam het aangepaste ebitda wel in de min uit in het kwartaal. Het aangepaste ebitda landde op een verlies van 880.200 euro, zo blijkt uit het verslag. Ook in de eerste negen maanden van het boekjaar sloeg het aangepaste ebitda om van winst naar verlies. In die periode landde het op een verlies van 928.700 euro. De netto omzet in de eerste negen maanden daarentegen steeg met 31 procent naar een bedrag van 80,6 miljoen euro.

De resultaten van het derde kwartaal en de eerste negen maanden zorgen ervoor dat Fashionette AG de verwachting voor het gehele boekjaar bevestigt. Het bedrijf verwacht een omzet tussen de 133 en 143 miljoen euro door een groei tussen de 40 en 51 procent jaar op jaar. Het aangepaste ebitda komt naar verwachting tussen de 3,3 en 4,3 miljoen euro uit, aldus het verslag.

Het derde kwartaal was daarnaast ook het kwartaal dat het Nederlandse platform Brandfield volledig geïntegreerd werd bij Fashionette AG. Eerder dit jaar kondigde Fashionette AG de overname al aan.