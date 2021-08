5 Manieren om Greenwashing te Vermijden en Eerlijk te zijn over Duurzaamheid door RethinkRebels

Duurzaamheid is steeds belangrijker geworden in de modewereld. Nu consumenten steeds meer belang hechten aan duurzaamheid, schieten valse of misleidende advertenties over groenere producten als paddenstoelen uit de grond. Als gevolg hiervan is het bestrijden van greenwashing een hot topic geworden, aangezien duurzame verklaringen als onbetrouwbaar worden beschouwd.

Daarom heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) richtlijnen opgesteld voor betrouwbare duurzaamheidsclaims in het belang van modemerken en retailers.

Lees verder en gebruik deze richtlijnen om eerlijk te communiceren over je duurzaamheidsinspanningen en om greenwashing koste wat kost te vermijden.

5 Vuistregels om ervoor te zorgen dat je duurzaamheidsclaims in orde zijn

Regel 1: Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel je product heeft -

Maak je beweringen duidelijk en gemakkelijk te begrijpen.

- Wees specifiek. Gebruik geen jargon of misleidende taal.

- Geef niet de indruk dat een product, de onderdelen ervan of de verpakking duurzamer zijn dan het in werkelijkheid is.

Voorbeeld:

- Gebruik specifieke meeteenheden.

- Vermeld 70% biologisch katoen in je carelabel in plaats van klanten te laten denken dat het volledig biologisch is.

Regel 2: Onderbouw je duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel

- Bewijs dat je beweringen over duurzaamheid feitelijk zijn met bewijsmateriaal dat kan worden geverifieerd.

- Controleer regelmatig of je verklaringen nog kloppen.

Voorbeeld:

- Gebruik de internationale normen van betrouwbare organisaties (b.v. ISO) - Gebruik een product voetafdruk, een levenscyclusbenadering of een methode voor de werkelijke prijs (bv. Organic Basics of Everlane).

Regel 3: Vergelijkingen met andere producten of bedrijven moeten eerlijk zijn

- Als je jezelf vergelijkt met andere merken of producten, mag dat niet leiden tot misverstanden over de duurzaamheidsaspecten van je label of producten.

- Vergelijk alleen appels met appels (b.v. jeans met jeans, ipv jeans met sportschoenen).

Regel 4: Wees eerlijk en specifiek over de duurzaamheidsinspanningen van je merk

- Maak een onderscheid tussen algemene info over de duurzaamheid van je merk en specifieke info over de voordelen van een individueel product.

- Geef concrete informatie over je initiatieven en plannen op het gebied van duurzaamheid in plaats van vage of onduidelijke verklaringen over het plan en de kernwaarden van je bedrijf.

- Elke verklaring over duurzaamheidsambities moet in verhouding staan tot daadwerkelijke inspanningen.

- Gebruik alleen beweringen over toekomstige doelstellingen als deze duidelijk, concreet en verifieerbaar zijn (bv. in je strategie).

Regel 5: Zorg ervoor dat visuele claims en etiketten nuttig zijn in plaats van verwarrend of misleidend

- Gebruik alleen symbolen, pictogrammen of labels die je claim ondersteunen en die geen verkeerde indruk geven over de kenmerken van je product (bv. bomen of de kleur groen).

Volgende stap:

Nu is het tijd om je merk- en productcommunicatie te controleren aan de hand van deze nuttige richtlijnen om greenwashing te voorkomen, terwijl je je aan de regels van ACM houdt. Veel succes!