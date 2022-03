5 onmisbare e-commerce en supply chain trends voor je bedrijf

We leven in roerige tijden. Wie de rekening van twee coronajaren opmaakt, kan maar tot één conclusie komen: er is de afgelopen jaren sprake van een enorme toename van het aantal online shoppers, bestellingen en omzet. Ja, dit betekent dat er kansen liggen, maar het betekent ook dat er voor veel ondernemers pijnpunten in hun e-commerce en supply chain zijn blootgelegd.

Steeds meer fysieke winkels vergroten hun online aanwezigheid. Als gevolg daarvan is de concurrentie feller dan ooit tevoren. Al die nieuwe online spelers willen een stuk van de taart. Daarnaast zetten nieuwe formules en technologieën de fashionmarkt op scherp. En dan zijn er nog de supply chain-problemen waar veel bedrijven mee te maken hebben en een gigantisch aantal openstaande vacatures. Dit alles biedt uitdagingen én kansen in e-commerce.

Met nieuwe technieken en slimmere oplossingen zijn sommige van deze problemen goed te ondervangen. Thijs van Weerdenburg en Thijs Roosendaal, eigenaren van e-commerce consultancy SCALABLES nemen je mee in de belangrijkste nieuwe e-commerce oplossingen en trends voor de fashion-industrie.

1. Investeren in een omnichannel-strategie loont

Door Covid-19 werden veel modewinkels en merken geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Vanwege het sluiten van fysieke winkels, zochten klanten hun heil online. Dat resulteerde in een grote druk om de online shopbelevenis naadloos aan te laten sluiten bij de fysieke winkel. Ook in 2022 zal omnichannel blijven groeien. Het biedt kansen, omdat je meer kanalen hebt om je klant te bereiken, inspireren en tot een aankoop te verleiden.

De uitdaging zit erin om de juiste klantbeleving te creëren – of consumenten nu shoppen via een desktop, artikelen zoeken op een smartphone of artikelen ophalen via click & collect-services in een fysieke winkel. Bedrijven die investeren in hun omnichannel-strategie zullen beloond worden met meer verkopen en een hogere loyaliteit van hun klanten. Een aantal cruciale onderdelen zijn:

- Een centrale hub met online en offline sales- en voorraaddata

- Gepersonaliseerde customer journeys

- Geoptimaliseerde fulfilment- en retourprocessen

2. Personalisatie leidt tot hogere orderwaardes en klantloyaliteit

Een studie van McKinsey toont aan dat 71 procent van de consumenten meer personalisatie van retailers verwacht. Denk aan upsell of cross-sell op je website om klanten toegevoegde waarde te bieden en hun loyaliteit te vergroten. Als je een klant die schoenen koopt in de winkel een bijpassende riem en waterafstotende spray aanbeveelt, waarom dan niet ook online?

De belangrijkste personalisatiemogelijkheden die genoemd worden door consumenten zijn:

- Zorg dat alle kanalen waar de klant aanwezig is makkelijk navigeerbaar zijn, zowel in de fysieke winkel als online

- Doe aanbevelingen die voor consumenten relevant zijn

- Biedt iets persoonlijks: denk aan speciale aanbiedingen en het vieren van mijlpalen

In de wetenschap dat driekwart van de consumenten gefrustreerd raakt als er niet aan bovenstaande personalisatie wordt gedaan, en het makkelijker dan ooit is om voor een concurrent te kiezen, dan is het duidelijk dat personalisatie voor organisaties een topprioriteit moet zijn. Heb je dit goed voor elkaar, dan word je daarvoor beloond met hogere orderwaardes én een hogere klantloyaliteit.

3. Personeelstekort vraagt om optimaliseren van processen

Voor elke 100 werkzoekenden staan op dit moment 105 vacatures open. Door de groei van e-commerce en de krapte op de arbeidsmarkt verloopt het aantrekken van nieuw personeel moeizaam. Als die zoektocht te lang duurt, kan dit bedrijven hinderen in hun groeiambities. En dus is het voor veel partijen een doel op zich om nieuw talent aan te trekken.

Enkel ‘poppetjes bij zetten’ is vaak niet de meest toekomstbestendige aanpak. Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het investeren in techniek en automatisering, om zo je huidige personeel zo efficiënt mogelijk te laten werken, is voor veel bedrijven een meer waardevolle én duurzamere oplossing.

De vraag is dus: kan de order-picking and packing niet effectiever? Zijn er slimme oplossingen om het aantal retouren te verminderen? Kan marketing automation je veel handmatige processen besparen? En als je op strategisch gebied hulp nodig hebt, is het dan niet praktischer om een periode een top-of-the-range freelancer of consultant aan te trekken?

4. Social commerce als verkoop- én marketingkanaal

Het gebruik van social media blijft groeien. Met meer kanalen om de consument te bereiken, is het steeds belangrijker om de inzet van social media te spreiden. Dat vereist extra aandacht, en wellicht een verandering in de social strategie, maar het levert ook kansen op, omdat de wereld van online shoppen verandert.

Waar social media voorheen hoofdzakelijk als communicatiekanaal werd gebruikt, zien we een trend dat het steeds meer een e-commerce-omgeving wordt, met meer ‘shoppable content’. Denk aan webshopmogelijkheden op Facebook en Instagram, de shop the Look-functie op Pinterest, livestream-shopping op YouTube of de koppeling tussen Shopify en TikTok.

Naar verwachting zullen in 2025 de wereldwijde verkopen via social commerce zo’n 70 miljard euro bedragen. Maar voordat je overal je producten aanbiedt, is het belangrijk te analyseren waar jouw doelgroep zich begeeft, om zo de juiste platformen te kiezen. Maak vervolgens gebruik van betaalde advertenties en in-app-shoppingfuncties die het beste bij je doelgroep passen. Zo heb je een potentieel waardevol extra kanaal om omzet te genereren.

5. Direct-to-consumer biedt nieuwe mogelijkheden

Een groeiende trend binnen e-commerce is het verkleinen van de hoeveelheid omzet via wederverkopers of tussenpersonen, door meer rechtstreeks aan consumenten te verkopen. Dit noemen we ‘direct-to-consumer’, afgekort als DTC of D2C. Nike was één van de eerste grote merken die een succesvolle transitie naar meer verkoop via het eigen platform maakte. Door de evolutie van e-commerce kunnen steeds meer bedrijven zich deze luxe permitteren.

Nieuw is D2C e-commerce niet, wel heeft het de manier waarop consumenten omgaan met merken en winkelen veranderd. Vóór de pandemie werden D2C-merken gezien als voorlopers in online retail. Inmiddels hebben hun successen traditionele retailers en merken veel geleerd over de e-commerce-mogelijkheden voor de toekomst. D2C biedt veel voordelen: zo heb je meer controle over de klantervaring, meer klantinzicht en de mogelijkheid alle processen rond verkopen zelf te beheren.

Conclusie

Van supply chain problemen tot stijgende verwachtingen van consumenten: e-commerce retailers hebben de komende jaren genoeg te doen om succesvol te zijn én blijven. Maar de D2C-merken en traditionele retailers die deze trends in gedachten houden, zullen goed gepositioneerd zijn om deze uitdagingen ook daadwerkelijk aan te gaan, nieuw publiek te bereiken en de komende jaren groei te realiseren.