5 onmisbare tips om de checkout van je fashionwebshop een boost te geven

De fashion e-commercebranche groeit in rap tempo. Alles is daarbij gericht op het creëren van de ideale customer journey. Hoe voorkom je dat klanten tijdens het betaalproces afhaken? Met andere woorden: hoe maak je van kijkende klanten ook kopende klanten? De kunst is om alle drempels weg te halen en de checkout zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hieronder volgen vier praktische tips voor fashionwebshops:

Zorg voor een dynamische checkout

Een dynamische opbouw van de checkout is van grote meerwaarde. Dit houdt in dat de betaalpagina wordt opgebouwd aan de hand van bijvoorbeeld het bezoekersprofiel, de prijs of productcategorie. Op basis daarvan kun je vervolgens de optimale betaalmix aanbieden. Zo kun je ervoor kiezen om vaste of ingelogde klanten meer privileges te bieden dan klanten die als gast bij je shoppen. Ook handig: de Buckaroo Smart Checkout maakt gebruik van self-learning technologie. Zo staat de favoriete betaalmethode van de klant altijd direct bovenaan en is het invoeren van creditcardgegevens verleden tijd. Bied de mogelijk tot achteraf betalen

Jaarlijks neemt het gebruik van achterafbetaalmogelijkheden significant toe. De mogelijkheid om achteraf te betalen via bijvoorbeeld Klarna, Billink of AfterPay, is dan ook onmisbaar in je online betaalstrategie. Een voordeel is dat aanbieders van deze achterafbetaalmethoden vaak het volledige betaalrisico op zich nemen en de facturatie achteraf verzorgen. Je hebt er als ondernemer dus geen omkijken naar. Optioneel kun je regels en variabelen instellen, bijvoorbeeld dat achteraf betalen alleen mogelijk is tot of juist vanaf een bepaald orderbedrag of voor ingelogde gebruikers. Bespaar tijd met automatische refunds

Gemiddeld dertig procent van alle online kledingaankopen komt retour. Zo bestellen klanten geregeld kleding in verschillende maten of kleuren, om thuis te passen. In de controle en afhandeling van die retouren gaat veel tijd zitten. Om dit proces te vereenvoudigen, biedt Buckaroo de mogelijkheid tot automatische refunds. Dit houdt in dat een retourzending, nadat deze gescand is, automatisch terugbetaald wordt via de dezelfde betaalmethode als waarmee de klant de aankoop deed. Een tijdbesparende tool die veel handmatig werk voorkomt én bijdraagt aan hogere klanttevredenheid. Maak slim gebruik van giftcards

Giftcards en kortingscodes zijn een extra marketingkanaal waar je als webshop gebruik van kunt maken. Door kortingscodes slim in te zetten, kun je meer omzet behalen en klanten overhalen een aankoop bij jouw webshop te doen. Geef nieuwe klanten bijvoorbeeld een welkomstkorting van tien procent. Of bied vaste klanten een terugkom-gift, zoals gratis verzending bij de eerstvolgende bestelling. De kortingscode vullen klanten in bij het bestelproces. Tip: breng het invulveld voor de kortingscode niet te prominent in beeld, klanten zonder kortingscode zullen het idee hebben dat ze te veel betalen en afhaken in het betaalproces. Het is dan ook beter om het invulveld voor een giftcard of kortingscode vlak voor de betaling te tonen, dan zijn verzendgegevens al ingevuld en zullen minder kopers afhaken. Je kunt de giftcards op allerlei manieren verspreiden, geprint of digitaal. Bijvoorbeeld via magazines, je eigen nieuwsbrief, sociale media of op de webshop zelf. Creëer vertrouwen met een consequente huisstijl

Tot slot: een consequente huisstijl voorkomt dat je bezoekers afhaken bij het betaalmoment. Vertrouwen en herkenbaarheid is heel belangrijk voor de customer journey, zeker op de betaalpagina. En een goede branding is cruciaal voor de merkbeleving. Sla de betaalstraat daarbij vooral niet over. Met de online betaaloplossing van Buckaroo kun je de checkout opmaken in je eigen huisstijl met logo, kleuren en zelfs eigen URL, zodat je klant niet het gevoel krijgt een ‘uitstapje’ te maken naar een onbekende derde partij. Dit geeft de klant vertrouwen in de laatste cruciale stap van het aankoopproces.

Over Buckaroo

Buckaroo is een strategisch betaalpartner voor duizenden webshops in de Benelux. Een groot gedeelte van deze klanten hebben een e-commerceonderneming of merk in de categorie kleding, schoenen en lifestyle. De betaalexperts van Buckaroo hebben dan ook veel ervaring in de online fashionbranche. Dagelijks werken zij aan de meest gebruiksvriendelijke betaaloplossingen voor fashionwebshops, online en in-store.