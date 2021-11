5 stappen voor een soepel koopproces in de feestdagenperiode

Zoals voor de meeste verkopers geldt, wordt er in de modebranche meer verkocht rond de feestdagen. De belangrijkste uitdaging is om te kunnen voldoen aan die stijgende vraag. Een hogere vraag mag echter niet leiden tot slechtere service. Verkopers moeten juist in dit drukke seizoen ook een soepel winkelproces bieden. Daarvoor moet u pijnpunten aanpakken en kopers precies datgene bieden waarnaar ze op zoek zijn, op precies het juiste moment, zonder dat het extra inspanning kost.

Volg deze vijf stappen om een soepel koopproces op uw e-commercesite aan te bieden, niet alleen tijdens dit drukke verkoopseizoen, maar het hele jaar door.

Stap 1: Zorg dat kopen gemakkelijk is

Sommige klanten gaan naar een site om te browsen, andere weten precies waarnaar ze op zoek zijn. Maar hoe en waarom klanten dan ook op een site terechtkomen, ze moeten makkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben. Oplossingen voor gepersonaliseerde en slimme zoek- en navigatiefunctionaliteit voor het winkelend publiek mag dan ook niet ontbreken op uw site.

Bij het aanpassen van de gebruikerservaring wordt het afrekenproces nog weleens over het hoofd gezien. Optimaliseer dit zodat het voldoet aan de verwachtingen van klanten. U kunt bijvoorbeeld voldoende betaalmogelijkheden aanbieden die aansluiten bij de verschillende behoeften van klanten, zonder het koopproces te ingewikkeld te maken.

Stap 2: Stel klanten gerust

Wanneer bezoekers vermoeden dat een site niet betrouwbaar is of geen sterke beveiliging heeft waarmee gegevenslekken worden voorkomen, zijn ze minder geneigd om een aankoop te doen. En met goede reden: er vinden maandelijks zo'n 206.000 aanvallen op online winkels plaats. Laat zien dat uw webshop betrouwbaar en veilig is, zowel voor, tijdens als na de aankoop:

Gebruik een e-commerceplatform dat conform PCI niveau 1 is, zodat de site goed beveiligd is.

Voeg oplossingen aan de site toe die klanten nog meer geruststellen, zoals bescherming tegen kwijtgeraakte, gestolen en beschadigde pakketjes.

Bied garantie zodat klanten ook lang na de levering van een product nog op service kunnen rekenen.

Stap 3: Bied klanten een verrassende en aangename ervaring

De bezorging en het uitpakken van een bestelling moet net zo soepel en leuk zijn als de rest van het proces. Op die manier laat u een blijvende indruk achter bij klanten. Rond de kerstperiode is dat extra belangrijk. U kunt klanten bijvoorbeeld speciale pakketten of opties voor inpakken geven.

Oplossingen zoals snelle verzending of de mogelijkheid om een bestelling te volgen, kunnen de algehele klantervaring verbeteren.

Voor klanten die een snelle verzending nog niet snel genoeg vinden, kunt u overwegen om opties als BOPIS (buy online, purchase in-store, oftewel online kopen, in de winkel afrekenen) te bieden. In ons Consumer Spending Trends-onderzoek van 2021 hebben meerdere respondenten bovendien aangegeven dat ze "click-and-collect prettig vinden omdat ze op die manier de verzendkosten kunnen omzeilen". En zo zorgt u tegelijkertijd voor meer winkelbezoeken en mogelijk meer verkopen in de winkel.

Stap 4: Zorg dat retourneren net zo makkelijk is als kopen

Niemand zit te wachten op geretourneerde artikelen, maar voor modeverkopers hoort dit er nu eenmaal bij, zeker in de feestdagenperiode.

Met een soepel retourproces houdt u uw klanten tevreden en keren ze vaker terug. Uit een onderzoek blijkt dat 96% van de consumenten opnieuw koopt bij bedrijven waarbij ze gemakkelijk artikelen kunnen retourneren of ruilen.

Het is belangrijk om klanten om feedback en reviews te vragen, zodat u eventuele problemen vroegtijdig kunt aanpakken. Daarnaast blijft het belangrijk dat het retourneren van artikelen net zo makkelijk is als alle andere stappen in het kooptraject.

Stap 5: Probeer altijd de band met klanten te versterken

Afhankelijk van het product kunt u van eenmalige klanten vaste klanten maken als u ze vanaf het begin af aan al behandelt als trouwe klanten. Met doorlopende engagement en re-engagement na het drukste verkoopseizoen kunt u de band met klanten versterken en zorgt u ervoor dat ze aan uw merk denken bij toekomstige aankopen.

Ook met marketing tijdens het leveringsproces kunt u de klantenbinding verbeteren. Veel bedrijven benaderen klanten niet over nieuwe aankopen terwijl hun pakket onderweg is. Maar juist op dit moment heeft uw bedrijf de aandacht van deze klanten.

U kunt klanten stimuleren om terug te komen met andere oplossingen, zoals abonnementen of een loyaliteitsprogramma, zodat u nu en in 2022 meer omzet kunt genereren.

Conclusie

Uiteindelijk willen bedrijven en klanten hetzelfde: een product zo soepel mogelijk bij de klant krijgen. Een standaardaanpak die voor iedereen werkt, bestaat niet. Het is belangrijk om elke fase van het kooptraject waar mogelijk te vereenvoudigen en efficiënter te maken voor klanten.

We helpen graag om uw webshop klaar te stomen, zodat u klanten ook tijdens drukke perioden kunt verrassen met een prettige online winkelervaring. Download nu onze checklist om u voor te bereiden op het hoogseizoen van 2021.