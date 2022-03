5 tips om de VVV Cadeaukaarten te gebruiken als marketingtool

Meer zichtbaarheid, meer klanten én meer omzet: dat is waar elk bedrijf naar op zoek is. Maar hoe pak je dat aan? Een doeltreffende manier om meer aandacht en bezoekers te trekken, is het accepteren van de VVV Cadeaukaart. Jaarlijks worden hier miljoenen van verkocht; de kaart is dus enorm populair in Nederland.

Onderzoek toont aan dat 13 procent van de ontvangers hun VVV Cadeaukaart besteedt in een shop waar ze niet eerder zijn geweest. Maar liefst 22 procent heeft de intentie daar vaker te gaan winkelen. Bovendien geeft driekwart van de ontvangers méér uit dan de kaartwaarde.

Hieronder volgen vijf tips om de VVV Cadeaukaart succesvol in te zetten als marketingtool.

Genereer aandacht voor je merk Dagelijks bezoeken zo’n 10.000 mensen de website van VVV Cadeaukaarten. Bezitters van een cadeaukaart kunnen hierop heel makkelijk zien waar ze deze kunnen besteden. Alle bestedingspunten worden met naam én logo vermeld: een mooie manier om extra aandacht voor je merk te genereren. Heb je een webshop? Dan worden kaarthouders hier door middel van een directe link naar doorverwezen. Of ze zien de adresgegevens van je winkel, zodat ze weten waar ze hun cadeaukaart kunnen inwisselen. Inspireer met de Cadeauzoeker Wie een VVV Cadeaukaart heeft ontvangen, gaat natuurlijk op zoek naar een merk of product om het tegoed aan te besteden. Via de Cadeauzoeker kunnen kaarthouders zoeken naar een cadeau dat bij hen past. Valt hun oog op een van jouw producten, dan komen ze vervolgens met één klik in jouw webshop terecht. Een uitgelezen kans dus om je producten een platform te bieden en zo nieuwe klanten te trekken. Val op met een bijzondere actie Heb je een bijzondere actie die interessant is voor ontvangers van een VVV Cadeaukaart? Zorg dat die actie opvalt! De nieuwsbrief van VVV Cadeaukaart is voor de 15.000 abonnees een perfecte manier om inspiratie op te doen voor het besteden van hun cadeaukaart. Het promoten van een actie in de nieuwsbrief, trekt dus zeker de aandacht. Ook kersverse ‘acceptanten’ van de VVV Cadeaukaart krijgen hierin exposure: een mooie manier om je bedrijf bij een groot publiek te introduceren. Kom in contact met potentiële fans Sociale media zijn dé manier om met nieuwe klanten in contact te komen. Dus heb je een idee voor een tag & win-actie, of ander leuk nieuws voor bezitters van een VVV Cadeaukaart? Zet dan in op meerdere kanalen en stem je posts af met VVV, die ook weer een enorme én trouwe club fans heeft. Zo bereik je doelgroepen die je normaliter niet snel zou bereiken. Consumenten die vanaf dat moment vertrouwd zijn met jouw merk, waardoor de kans groot is dat ze bij je terugkeren. Maak het de consument makkelijk Tot slot: het bieden van gemak staat centraal bij een goede klantbeleving. Hoe kunnen consumenten je gemakkelijk vinden? Met de OK-app heeft de kaarthouder altijd zijn VVV Cadeaukaart bij de hand. Van het actuele saldo bekijken tot profiteren van kortingen, het kan in deze handige app. Dat is nog eens gemak voor de klant!

Een fijne bijkomstigheid is dat je met het accepteren van de VVV Cadeaukaart verzekerd bent van een eenvoudige integratie met de zekerheid van DNB en AFM. Met bovenstaande stappen kun je dus op een gemakkelijke én betrouwbare manier meer aandacht voor je bedrijf genereren.