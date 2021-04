5 tips om succesvol te verkopen via fashion marketplaces met ChannelEngine

We kunnen er niet meer omheen: online marketplaces zijn booming en worden beschouwd als de toekomst van fashionretail. Maar wat is het geheim van succesvol verkopen via fashion marketplaces als Amazon, Zalando, Spartoo en About You? Hoe zorgt u ervoor dat uw producten gevonden worden, uw merknaam bekendheid krijgt en de loyaliteit van klanten verhoogt?

Eerst even wat cijfers over de marketplace-revolutie: in 2019 werd maar liefst 58 procent van de wereldwijde online aankopen gedaan via marktplaatsen. De fashionbranche vertegenwoordigt 18 tot 19 procent. Vandaag de dag begint 75 procent van de consumenten die op zoek zijn naar een jeans, hun zoektocht op een platform als Zalando, in plaats van in de webwinkel van een specifiek merk. Die percentages blijven alleen maar stijgen, en daar draagt de coronacrisis in hoge mate bij. Voor fashionmerken en retailers is het essentieel om aanwezig te zijn op deze online verkoopkanalen. Het is een enorme kans om uw bereik internationaal te vergroten en meer omzet te genereren, en tegelijkertijd een complexe uitdaging. Hieronder volgen vijf tips om succesvol om succesvol te verkopen via fashion marketplaces en de verkoop een boost te geven.

Creëer een ultieme merkbeleving

Mode gaat over emoties, over de kunst van het verleiden. Als fashionretailer of -merk is het belangrijk om de consument tijdens hun zoektocht op een marketplace te inspireren én warm te maken voor uw producten – terwijl ze misschien eigenlijk op zoek waren naar een product van de concurrent. Aantrekkelijke visuele content is dé manier om uzelf te onderscheiden. Zorg dat de content van hoogwaardige kwaliteit is. Denk aan goede foto’s, video’s en duidelijke productinformatie met de belangrijkste informatie en zoekwoorden op de juiste plaats. Zo zorgt u ervoor dat het product voldoet aan de verwachting en verkleint u de kans op retouren. Wanneer u premium fashionproducten gaat verkopen, houd er dan rekening mee dat marketplaces soms strengere eisen stellen aan de content. Modebedrijven met een geregistreerd merk profiteren op sommige marketplaces van extra tools, zoals een eigen brandpagina.

Zorg dat uw product gevonden wordt

Als uw producten op een online marketplace goed gevonden worden, geneert u kansen en herhaalde aankopen. In het zoekgedrag van consumenten op fashion marketplaces zien we een verschuiving van merkgericht zoeken naar merkloos zoeken. Uit onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van Amazons zoekopdrachten non-branded is. Daarbij wordt er gezocht op generieke producten in plaats van merken. Dit betekent dat consumenten bijvoorbeeld zoeken naar ‘hardloopschoenen dames’ in plaats van naar een specifiek merk. Het zoekgedrag is voor negentig procent van de tijd als volgt ingedeeld: producttype, gebruikswijze, merk. Het loont dus niet om uw merknaam vooraan in de titel te zetten. De tool van ChannelEngine helpt u bij het optimaliseren en automatiseren van de artikelnamen en keywords. Dit vereist per marketplaces en productcategorie een andere strategische benadering.

Voldoe aan de verwachtingen

Een kenmerk van de fashionbranche is het werken met seizoenen, kleuren en maatbogen. Vooral dat laatste is een belangrijk aandachtspunt, want maattabellen zijn per online marketplace verschillend. Wie bijvoorbeeld gaat verkopen via Zalando, de grootste Europese webshop voor fashion, moet een maattabelcode opstellen die uw maten vertaalt naar de standaardmaten van Zalando. Het is van groot belang om de juiste maattabellen te gebruiken op de productpagina’s. Dit zorgt ervoor dat de consument een product ontvangt dat voldoet aan zijn verwachtingen. Ook hier geldt: dit voorkomt retouren, waardoor u tijd en geld bespaart. Gaat u adverteren via marketplaces, zorg er ook dan voor dat u de verwachting kunt waarmaken. Wanneer u aan het eind van het seizoen nog slechts enkele maten van een bepaald kledingstuk op voorraad heeft, is het slim uw marketingbudget te gebruiken om een andere collectie te pushen.

Automatiseer uw verkoop

In het begin is het verkopen via marketplaces misschien nog prima bij te houden. Naarmate de verkoop toeneemt, of als u via meerdere marketplaces gaat verkopen, zal dit echter steeds meer tijd in beslag nemen. Of, erger nog: het groeit u helemaal boven het hoofd. Het voorraadbeheer is één van de kritische succesfactoren. U wilt altijd genoeg producten op voorraad hebben, op het juiste moment. Zorg er daarom voor dat uw logistieke infrastructuur goed is ingericht om de toenemende orders en retouren op een goede manier te kunnen verzorgen. ChannelEngine helpt modebedrijven, distributeurs en retailers om hun verkopen te automatiseren. De tool creëert een naadloze integratie tussen uw bedrijf en de betreffende internationale marketplaces, met als doel om tijd te besparen en de winst te verhogen.

Houd zelf de controle

Tot slot: bedrijven die puur leverancier zijn van online marketplaces als Amazon, hebben vaak weinig sturing als het gaat om de verkoop. Ze worden afhankelijk van het inkoopplatform, en zijn overgeleverd aan diens strategie. Wanneer u zelf de verkoop en voorraden beheert via het marketplace model van ChannelEngine, heeft u dat proces in eigen in hand. U bepaalt dan zelf welke producten u wilt aanbieden, in welke aantallen en de bijbehorende verkoopprijzen. Zo houdt u zélf de volledige controle over wat waar wordt verkocht en over uw winstgevendheid.