5 tips om te knallen met je webshop tijdens de zomerpiekperiode

De zomer staat voor de deur en dat betekent net als ieder jaar een interessante periode voor de fashion industrie. De temperatuurwissel zorgt voor een behoefte aan nieuwe (ademende) kleding en met het te storten vakantiegeld kan dit maar één ding betekenen: de zomerpiekperiode.

De zomerpiekperiode is niks nieuws, alleen dit jaar net even anders. Door de komst van Corona is de e-commerce branche gigantisch gegroeid en is het winkelgedrag compleet veranderd. Consumenten zijn ondertussen gewend om online te shoppen wanneer het hen uitkomt. Waarbij de wens voor snelle en betrouwbare levering sterker is dan ooit.

Maar kunnen we wel aan deze wens voldoen tijdens de komende piekperiode? En zo niet, wat betekent dat voor de klanttevredenheid? Hoe belangrijk is een snelle en betrouwbare levering? En welke opties heb je als e-commerce ondernemer om ook tijdens deze piekperiode je klanttevredenheid en leveringsbetrouwbaarheid maximaal te waarborgen?

In dit artikel geven we jou 5 tips om met je webshop te kunnen knallen tijdens de zomerpiekperiode. Tips waarmee je niet alleen voldoet aan je klantverwachtingen, maar ze echt overtreft.

Tip 1 Bouw bewegingsruimte in

Pieken in de verkoop zijn heel goed voor de omzet, maar vragen tegelijkertijd veel van de interne processen. Met efficiënt voorraadmanagement en een schaalbare interne logistiek ben je altijd klaar om eventuele pieken snel op te vangen. Zonder dat de consument daar iets van merkt.

De interne logistiek moet al opgeschaald worden zodra de eerste signalen van een piek in de verkoop zich aandienen. Dat betekent concreet dat er meer capaciteit en ruimte nodig is om de bestellingen te kunnen verwerken, in te pakken en op te slaan. Maar bijvoorbeeld ook dat je snel kunt opschalen met je customer service. Want meer bestellingen zorgen vaak ook voor meer vragen over beschikbaarheid van producten en leveringsvoorwaarden.



Tip 2 Speel in op ontwikkelingen

We bewegen langzaam richting een post-corona tijdperk. Dat betekent dat we straks weer gelegenheden hebben om ons voor te kleden. Denk aan evenementen, bruiloften maar ook vakanties. Wanneer dit mogelijk wordt, zal een groot gedeelte van de Nederlandse consument hier direct aan willen deelnemen. Dat betekent dat zij binnen een korte tijd specifieke kleding nodig hebben, waar jij als fashion ondernemer slim op in kunt spelen.

Dit doe je door de ontwikkelingen omtrent corona-versoepelingen goed te volgen, een snelle bezorgoptie te bieden aan je klanten en dit kenbaar te maken op alle mogelijke manieren.

Los van de ontwikkelingen omtrent corona is het ook verstandig om de weersvoorspellingen in de gaten te houden. De Nederlandse consument kan vrij impulsief zijn in het doen van aankopen wanneer het plotseling 25+ graden wordt. Dan ontstaat ineens de behoefte voor ademende kleding en de wens om dit snel bezorgd te hebben.



Tip 3 Pak regie op de bezorgervaring

De customer journey is voor jouw klant pas afgelopen als hij of zij de bestelling uitpakt met een glimlach. Dat betekent dat ook de bezorgervaring een cruciale rol speelt in de klanttevredenheid. Wist je dat ruim 70% van de online reviews gaat over de bezorging? Deze laatste stap is dus doorslaggevend voor de klantervaring. Reden genoeg om als webshop zelf actief de regie te pakken over de delivery experience en samen te werken met een bezorgservice die de consument de beste bezorgervaring wil bieden. Zo ben je altijd klaar om dezelfde betrouwbaarheid en service te leveren die de consument verwacht.



Tip 4 Maak slim gebruik van verschillende bezorgopties

Piekmomenten bij webshops betekent ook topdrukte bij bezorgdiensten. Dit resulteert vaak tot vertragingen bij de levering van pakketten. Een ergernis voor de consument, die afstraalt op de webshops. Bovendien ontstaat er veel druk op de customer service omdat klanten bellen of mailen met vragen over de bestelling.



Door gebruik te maken van meerdere bezorgpartners kun je zelf de regie pakken over de bezorging. Juist tijdens de komende zomerpiekperiode is het verstandig om de bestellingen te verspreiden over meerdere bezorgers zodat je op deze manier dezelfde vertrouwde service kunt blijven leveren. Wanneer een van je bezorgpartners uitvalt, heb je altijd een back-up. Dit geeft jou de zekerheid dat je je beloftes over de zending naar je klanten toe altijd waar kunt maken.



Tip 5 Blijf in contact

Een hele belangrijke factor bij klanttevredenheid is communicatie. De meeste vragen die gesteld worden aan de customer service zijn te voorkomen als je tijdens de hele customer journey blijft communiceren met je klant. Zorg dus dat de klant altijd maximaal op de hoogte is van de status van de bestelling

Onderzoek laat zien dat consumenten het fijn vinden om zelf invloed te hebben op het bezorgproces. Denk aan het bepalen van een tijdslot of plaats van levering. Maak heldere afspraken met de bezorgpartners welke bezorgopties zij bieden en communiceer daarover met de klanten. Als de klant al een aflevermoment kan kiezen bij de check-out, geef je de klant de ruimte om zelf invloed uit te oefenen op de bezorging. Dit zorgt voor meer klanttevredenheid, zij krijgen immers de bestelling op het door hen gekozen moment.



Ben jij klaar voor een omzetpiek?

E-commerce is een vast onderdeel geworden van onze samenleving en dat biedt e-commerce ondernemers mooie kansen. Ben jij klaar om een maximale klanttevredenheid en een omzetpiek te scoren? Onze specialisten ondersteunen je graag om alle kansen die e-commerce biedt te verzilveren.

