56,7 procent retailers moet definitieve berekening NOW nog aanvragen, terugvordering dreigt

Werkgevers in de detailhandel zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de definitieve berekening van hun NOW, maar niet iedereen is zich daarvan bewust. Uit onderzoek van UWV onder 5.400 respondenten blijkt dat 37 procent van de retailers hier niet van op de hoogte is. 56,7 procent van alle werkgevers in de detailhandel moet de definitieve berekening nog aanvragen. Voor wie te laat is, dreigt een terugvordering van de NOW.

De 139.000 werkgevers die kunnen nog tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening aanvragen van de NOW die zij ontvingen voor de eerste steunperiode, van maart tot eind mei 2020. Destijds ontvingen zij een voorschot van de NOW, maar het definitieve bedrag moet nog worden berekend op basis van de daadwerkelijke loonsom en omzetverlies in die periode.

“Werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen”, aldus Janet Helder, bestuurslid bij UWV. “Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen.” Dat bijna zestig procent de berekening nog moet aanvragen, vindt Helder ‘zorgwekkend’. 44 procent van hen zegt nog te wachten op documenten, 15 procent wacht bewust met de aanvraag. Maar 37 procent van alle werkgevers weet niet dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt.

Helder moedigt retailers aan om stappen te gaan zetten. “Het is ontzettend druk bij boekhouders en accountants momenteel. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten”.