5x waarom verkopen op fashion marketplaces een goed idee is

Verkopen op een fashion marketplace is steeds normaler geworden. Dat was tien tot vijftien jaar geleden wel anders. Toen werd er voornamelijk fashion verkocht via wholesale. Met de opkomst van de eigen webshop is hier verandering in gekomen. Merken zijn steeds meer direct gaan verkopen aan consumenten. En sinds een aantal jaar hebben verkopen via marketplaces een vlucht genomen.

Volgens de marketplace monitor (Multiscope) worden zelfs 54% van de online aankopen gedaan op een marketplace. Dat komt mede door het gebruiksgemak dat de koper ervaart bij het doen van een aankoop op een marketplace. Ondanks dat de fysieke winkel nog steeds belangrijk gevonden wordt, zal een marketplace steeds belangrijker worden binnen de klantreis.

Waarom starten met verkopen op een fashion marketplace?

Gemak van uitbreiding naar het buitenland

Zonder grote investeringen

Zonder concurrent te worden van NL-retailers

2. Stimuleert traffic naar je eigen webshop

Klantreis begint steeds vaker op een marketplace

Klanten gaan wel van een marketplace naar een webshop, maar niet andersom

3. Inzicht in collectie en consument

Door de verkregen data kun je goed inzien welke items populair zijn

Inzicht in gedrag klant en waar deze vandaan komt

4. Meer kans dat nieuwe klanten in aanraking komen met je merk

Marketplaces zijn een bron van inspiratie voor mensen die zoeken naar fashion

Op marketplaces zoeken consumenten vaker op artikel dan op merk. Door te zoeken op een bepaald item, krijgen consumenten ook jouw items te zien

5. Steeds meer marketplaces met de focus op fashion

Naast Zalando hebben ook grote warenhuizen de stap gemaakt naar een marketplace-model (bijv. Breuninger, Galerie Lafayette en Inno)

Er is een marketplace voor elk merk of fase waarin de collectie zich bevindt

Marketplaces zijn niet meer weg te denken binnen de fashion. Ze vormen een effectieve combinatie met retail en eigen webshop. De consument is er al uit. Ben jij dat als merk nu ook?

Longrun

We zien dat fashion marketplaces een steeds belangrijkere rol spelen binnen online verkopen. Alleen is de koppeling met deze marketplaces vaak erg complex. En als het live staat, komt er ook heel wat bij kijken om succesvol te zijn en te blijven. Wij zijn overtuigd dat er voor elk fashionmerk één of meerdere passende marketplaces zijn. Het is hierin belangrijk wat je doel is van de verkoop op een marketplace. Wil je meer merkbekendheid, uitbreiding naar Europa? Of wil je nieuwe fans binnen de juiste doelgroep? Met deze vragen kunnen wij je helpen om de juiste keuze voor een marketplace te maken.