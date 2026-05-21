6,7 miljoen euro kapitaalinjectie voor Franse upcyclaar Losanje

Het Franse bedrijf Losanje, gespecialiseerd in het upcyclen van textiel, heeft een kapitaalinjectie van 6,7 miljoen euro binnengehaald. Bij upcycling wordt bestaand materiaal hergebruikt om een nieuw product te maken, zoals een tas van een spijkerbroeken. Hierdoor stijgt de waarde van het restproduct en wordt textielafval een business.

De laatste keer dat het bedrijf uit Varennes-Vauzelles geld ophaalde, was in 2023. Die ronde van 2,7 miljoen euro werd gebruikt voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd snijsysteem. Dat die methode ook schaalbaar is, demonstreerde Losanje toen met een succesvolle patchwork-kledinglijn voor het modemerk Faguo.

Bestaande investeerders UI Investissement en Crédit Agricole doen opnieuw mee. Onder de nieuwe geldschieters bevinden zich platform Lita en family office Evolem. Uit de publieke sector dragen het Franse agentschap voor ecologische transitie (ADEME), staatsbank Bpifrance en de regio Bourgogne-Franche-Comté bij.

Onder de doelen voor de komende jaren zijn het vergroten van de productiecapaciteit, de aanschaf van geavanceerde industriële machines, en het aannemen van engineers. Bovendien verhuist het bedrijf binnenkort naar een nieuwe locatie van 2.500 vierkante meter in de nabijgelegen stad Nevers.

In zijn post op LinkedIn schetst medeoprichter Simon Peyronnaud een nieuw mode-universum, waarin zijn bedrijf een revolutionaire rol speelt op hetzelfde niveau als Vinted.

Peyronnaud startte het bedrijf zes jaar geleden in 2020, samen met compagnon Mathieu Khouri en bevestigt in het bericht dat er vorig jaar 50 klanten aan 150.000 stuks geupcyclede textielproducten geholpen zijn. Dat getal wil hij zien groeien tot 6 miljoen stuks kleding en accessoires voor 2030.

De kapitaalinjectie in Losanje is de zoveelste Franse duw richting circulair textiel. Zo kondigde het bedrijf Reju vorig jaar de bouw van een fabriek voor de recycling van polyester (PET) in Sittard aan, bekostigd met Nederlands overheidsgeld. Ondertussen bouwt de Amerikaanse polykatoenrecycler Circ aan een faciliteit van 450 miljoen euro in de noordoostelijke Franse stad Saint-Avold.