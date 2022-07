654 miljoen pakketten verstuurd in 2021, kwart meer dan een jaar eerder

In 2021 werden bijna 25 procent meer pakketten verstuurd dan in 2020. Dat blijkt uit de laatste Post- en Pakketmonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

In totaal werden er 654 miljoen pakketten verzonden, waarvan 504 miljoen stuks van bedrijven direct naar consumenten gingen, een aandeel van 77 procent. In 2020 waren dat er nog 388,2, een aandeel van 74 procent in de totale pakkettenmarkt destijds.

Niet alleen het volume, maar ook de omzet van de binnenlandse pakketmarkt zit op een stijgende lijn. Was de totale omzet van de markt in 2020 nog ongeveer 2 miljard euro, in 2021 was dat al 2,6 miljard euro. De grootste groei was te zien in het business-to-consumersegment, waar de omzet steeg van 1,3 miljard in 2020 euro naar 1,9 miljard euro in 2021.

Bijna alle pakketjes werden de eerstvolgende werkdag na bestelling bezorgd. 0,7 procent van de pakketjes werd op de besteldag zelf nog geleverd, 0,4 procent na twee werkdagen of later. Van alle pakketten werd 93 procent aan huis afgeleverd, en vier procent bij een servicepunt. Drie procent van alle pakketten kwam bij de buren terecht.