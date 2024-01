7 software trends die volgens TCOG de Fashion en Retail in 2024 ingrijpend veranderen

Van AI-geïntegreerde platforms tot digitale showrooms, het softwarelandschap voor Fashion en Retail evolueert sneller dan we bij kunnen houden. Succesvolle spelers weten dat hen in 2024 weer een hoop te doen staat op het gebied van software en dat het raadzaam is om vooruit te kijken. De experts van Microsoft ERP partner TCOG blikken vooruit en bespreken de grote trends in Fashion en Retail voor 2024.

E-commerce blijft groeien en omnichannel is een must

In 2023 waren er voor het eerst meer webshops dan fysieke winkels in de Benelux en die verschuiving naar online winkelen zal volgens TCOG aanhouden, net als de behoefte aan geavanceerdere e-commerceplatforms met verbeterde klantenservice, marketing- en personalisatiemogelijkheden. TCOG zet hier op in door samen te werken met partners zoals het CX-platform Voyado, dat AI inzet om klantendata optimaal te benutten en meer loyaliteit te creëren. TCOG Sales Manager Eric van der Craats: “ERP systemen sluiten steeds vaker aan op PIM-systemen en middleware oplossingen: de brug tussen bronsystemen zoals ERP en channels, die het landschap van meer flexibiliteit voorzien. Denk daarbij aan het eenvoudig managen van orders, toewijzen van assortimenten aan bepaalde channels en het toevoegen van business logica.”

De groei van e-commerce betekent overigens niet dat de fysieke winkel minder belangrijk wordt. Sterker nog, consumenten verwachten een naadloze ervaring tussen de twee. Managing Partner Rembrandt Kuijpers: “TCOG helpt retailers bij het integreren van hun fysieke en digitale verkoopkanalen. ERP systemen kunnen dat vergemakkelijken, vooral op het gebied van voorraadbeheer en klantgegevens in de Cloud. Doet u dat goed, dan kunt u een hele mooie uniforme merkervaring bieden.”

AI en data driven besluitvorming

De kracht van kunstmatige intelligentie (AI) is in 2023 bewezen door baanbrekende technologieën zoals ChatGPT en CoPilot van Microsoft. Dat biedt mooie kansen voor data driven decision making, een andere retailtrend. “Binnen de Fashion kan AI helpen bij het voorspellen van trends en het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen”, stelt Kuijpers. “De juiste kennispartner kan retailers daarin ondersteunen door geïntegreerde AI-mogelijkheden te zoeken binnen het ERP systeem.” ERP kan retailers ook helpen bij het verzamelen, analyseren en benutten van gegevens om klantgedrag beter te leren begrijpen en voorraadniveaus te optimaliseren. Een dergelijke data gedreven aanpak is een bewezen strategie voor een loyale klantenkring, efficiënte processen en creatieve ideeën, de grote assets in het moderne retaillandschap.

Duurzaamheid neemt serieuze vormen aan

Nieuwe wetgeving die de komende jaren van kracht wordt, vraagt van de Fashion en Retail dat ze heel binnenkort een stuk transparanter worden over productieprocessen, bijvoorbeeld over de gebruikte materialen en de arbeidsomstandigheden in fabrieken. Bedrijven moeten inzicht geven in alle stappen van het productie- en transportproces, van de oorsprong van grondstoffen tot de uiteindelijke levering aan de consument. “Voor ERP betekent dit dat er integraties moeten komen met blockchaintoepassingen in de supply chain”, legt Van der Craats uit. “TCOG ondersteunt de retailer bij het implementeren van groenere technologieën, het verminderen van afval en het communiceren van hun inspanningen aan klanten. Slimme software kan bovendien ondersteuning bieden bij integraties met duurzaamheidstoepassingen zoals tex.tracer of het opstellen van impact rapportages, waardoor bedrijven hun carbon footprint kunnen verkleinen.”

Betere klantervaring door innovatieve technologie

Eind 2022 was 89 procent van alle Nederlandse kaartbetalingen contactloos en 74% van de Belgische consumenten betaalde ten minste één keer met een contactloze kaart in een fysieke winkel. Door ontwikkelingen binnen de Near Field Communication (NFC) technologie en de toenemende acceptatie van contactloos betalen zet deze trend naar verwachting verder door. “Met geïntegreerde ERP oplossingen kunt u ervoor zorgen dat die betalingen veilig zijn”, benadrukt Kuijpers.

Veiligheid, privacy en databescherming wordt de komende jaren een groot topic. “De toenemende digitalisering brengt risico's met zich mee op het gebied van cybercriminaliteit. Cyberdreigingen zullen evolueren en in de Fashion, waar intellectuele eigendom en klantgegevens extra belangrijk zijn, wordt cybersecurity nog crucialer. TCOG kan retailers voorzien van geavanceerde security-functies binnen het ERP systeem, zoals geavanceerde autorisaties, encryptie en veilige toegangscontrole, om gevoelige gegevens van retailers en klanten te beschermen tegen cyberaanvallen.”

Efficiënte logistiek

Ook op het gebied van logistiek en fulfilment staan de Fashion en Retail niet stil. De supply chain van morgen is weerbaar, efficiënt en transparant en dat heeft implicaties voor de softwarebehoeftes van bedrijven. Van der Craats: “Ik verwacht meer nadruk op snelheid, tracking, geautomatiseerde magazijnprocessen en integraties van nieuwe technologieën zoals drones en autonome voertuigen. Fulfillmentpartijen treden straks nog meer op de voorgrond: zij zijn gespecialiseerd in logistiek en kunnen daardoor uitstekend voorzien in de behoeften van Fashion bedrijven. Voor ERP betekent dit een focus op realtime data-integraties, geautomatiseerde processen, verbeterd voorraadbeheer en nauwe samenwerkingen met logistieke partners.” TCOG voorziet Fashion en Retail van geavanceerde software-oplossingen die die behoeften in praktijk brengen met als gevolg enorme voordelen zoals snellere levertijden en meer flexibiliteit in de supply chain.”

De klant dichterbij halen

Persoonlijke relaties met klanten zijn cruciaal in een overvolle markt. Door loyaliteitsprogramma's, communicatieplatforms en feedbacksystemen te implementeren bij klanten, helpt TCOG om die de engagement een boost geven. Door de integratie van allerlei soorten klantgegevens ontstaat zo een 360-gradenbeeld van de klant. Binnen het ERP systeem worden die gegevens vervolgens gekoppeld aan loyalty-modules. “In Fashion kan dat leiden tot meer personalisatie in de productaanbiedingen en betere resultaten uit marketinginspanningen”, voorziet Kuijpers.

Vooruitsturen met moderne technologieën

Nieuwe innovaties rondom de blockchain en ‘slimme’ apparaten, ook wel Internet of Things (IoT), gaan de retailsector ingrijpend veranderen. TCOG verdiept zich in de mogelijkheden van deze opkomende technologieën om retailers beter te ondersteunen. Met de moderne oplossingen van Microsoft kunnen retailers profiteren van geavanceerde functies zoals zelfbedieningskiosken, slimme spiegels, Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR). Een ander voorbeeld is de slimme bril HoloLens die wat Microsoft noemt een 'mixed reality' creëert. De sensoren en geavanceerde optica smelten naadloos samen met de omgeving, waardoor de informatie die wordt toegevoegd in de echte wereld lijkt te bestaan.

“Technologische veranderingen zullen steeds sneller gaan,” voorspelt Van der Craats, “vooral op het gebied van blockchain en AI voor traceerbaarheid en IoT voor realtime gegevensverzameling. Dat moet goed geïntegreerd worden in retailprocessen en ERP kan daar via Fashion en Retail modules bij helpen.” Zo kunt u als bedrijf de algehele klantbeleving optimaliseren en kunt u uw stempel drukken op de mode-industrie, ongeacht haar onophoudelijke transformatie.”

Vragen of advies nodig over hoe u uw bedrijf digital-proof kan maken? Vraag een gratis adviesgesprek aan met TCOG Nederland