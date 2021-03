77.000 NOW-aanvragen: minder dan vorige periode

77.000 NOW...

Ruim 77.000 werkgevers dienden een aanvraag in bij het UWV voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels zijn er al 52.000 aanvragen toegekend. Het loket sloot afgelopen middernacht, zo meldt het UWV in een persbericht.

Het aantal aanvragen van deze periode (januari - maart 2021), ligt iets lager dan de vorige periode (oktober - december 2020). Toen lag het aantal aanvragen op 81.000. In de eerste periode lagen de aanvragen op meer dan 148.000.

De NOW-regeling is bedoeld om ondernemers, die omzetverlies lijden als gevolg van het coronavirus, te helpen met het betalen van lonen. Deze regeling is bijna een jaar van kracht en moet voorkomen dat personeel op straat wordt gezet.

Berekeningen

Hoewel veel bedrijven een aanvraag doen voor de steunmaatregel en deze toegekend krijgen, neemt het aantal bedrijven dat steun terug moet betalen toe, zo met het UWV in een persbericht. Het UWV berekent een voorschot op basis van een geschatte omzet en loonkosten. Daarna wordt er gekeken of ondernemers te veel of te weinig geld hebben gehad, en dus moeten terug betalen. Inmiddels hebben ruim 20.000 bedrijven bericht gehad, dat ze te veel geld hebben ontvangen.

Het UWV start vandaag met de berekeningen voor de tweede periode NOW (juni- september 2020). Ook voor de eerste periode worden er nog berekeningen gemaakt en zullen ondernemers nog bericht krijgen.

INretail niet blij

INretail laat aan NOS weten dat ze het enorm triest vinden dat er voor uitzonderingsgevallen geen maatwerk geboden wordt. “Minister Koolmees roept telkens dat er geen ruimte is voor maatwerk, maar het behandelen en beoordelen van bezwaren kost ook tijd. UWV-medewerkers balen ervan dat ze ondernemers de deur moeten wijzen met een besluit waar ze gevoelsmatig niet achter staan.”

Het UWV meldt aan NOS dat ondernemers de tijd krijgen om de terugbetaling te regelen. Zo krijgen ondernemers een brief waarin staat dat ze kunnen vragen om een betalingsregeling. Ze kunnen bijvoorbeeld een jaar uitstel krijgen.