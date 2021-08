8 stappen om de e-commerce van uw modemerk te verduurzamen

Iedereen is bezig met duurzaamheid en lijkt op zoek te zijn naar manieren om milieubescherming, sociale rechtvaardigheid en economische levensvatbaarheid met elkaar in balans te brengen.

Uit recent onderzoek blijkt dat 62% van de mensen uit generatie Z liever van duurzame merken koopt en dat 72% van deze mensen eerder iets zal kopen bij een bedrijf dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen.

Ethische en duurzame consumptie wordt alsmaar belangrijker voor consumenten, en daarmee ook voor de e-commercebranche. Wat kunnen moderetailers doen om hun bedrijf te verduurzamen?

1. Verduurzaam de verzend- en ophaalprocessen.

Uit recent onderzoek (eMarketer) is gebleken dat 75% van de Britse online shoppers meer wil gaan winkelen bij retailers en merken die hun bezorg- en retourprocessen aan het verduurzamen zijn. Tegelijkertijd was de vraag naar snelle verzending nog nooit zo hoog binnen de e-commercebranche. Het is niet makkelijk om de juiste balans te vinden.

Consumenten willen dat retailers en merken zich transparant opstellen, zich verantwoord gedragen en praktische oplossingen bieden, zoals het handhaven van betaalbare prijzen, het aanbieden van nieuwe bezorgopties, het steunen van lokale winkels of het verduurzamen van hun eigen activiteiten.

In een recente enquête van PayPal en BigCommerce gaven veel respondenten aan dat retailers de consumptie kunnen stimuleren door flexibele ophaalmogelijkheden aan te bieden.

Een andere manier om uw verzendactiviteiten te verduurzamen is door ervoor te zorgen dat er minder producten worden geretourneerd. Producten die heen en weer moeten worden gestuurd, verdubbelen immers de impact. Verstrek duidelijke productbeschrijvingen en maatgegevens (indien relevant) zodat klanten precies weten wat ze krijgen. Daarnaast kunt u uw retourbeleid aanpassen om klanten er bijvoorbeeld van te weerhouden om meerdere maten van hetzelfde artikel te kopen om te zien welk artikel het beste past.

2. Gebruik minder verpakkingsmateriaal.

Concrete inspanningen leveren om e-commercegerelateerd verpakkingsafval te verminderen, kan een aanzienlijke impact hebben op de voetafdruk van uw bedrijf. Zo zou u meerdere formaten dozen kunnen kopen, zodat kleinere producten efficiënter verpakt kunnen worden. Als u dozen gebruikt die te groot zijn, verspilt u ruimte en heeft u meer verpakkingsmateriaal nodig om artikelen te beschermen.

Als CEO van EcoEnclose, een bedrijf dat composteerbare en biologisch afbreekbare verpakkingen verkoopt, weet Saloni Doshi maar al te goed hoe belangrijk het is om verpakkingen van het juiste formaat aan te bieden. Ze licht dit als volgt toe:

"Als bedrijf willen wij dozen aanbieden die 100% gerecycled zijn, die op de behoeftes van onze klanten zijn afgestemd (waardoor er geen overtollige lucht vervoerd hoeft te worden) en die bedrukbaar zijn. We hebben geïnvesteerd in de mogelijkheid om verpakkingen op maat in relatief kleine hoeveelheden te bedrukken."

3. Stel een recyclingbeleid op.

Naast het afstemmen van de dozen en verpakking op de grootte van de te verzenden artikelen, is ook het kiezen voor duurzame verpakkingen en verpakkingsmaterialen een goede manier waarop bedrijven minder afval kunnen produceren.

Door gebruik te maken van kartonnen dozen en luchtkussenenveloppen die recyclebaar zijn en die het recyclingproces voor klanten vereenvoudigen, kunnen bedrijven de hoeveelheid afval die ze produceren, drastisch verminderen.

4Ocean is een online retailer wiens hele bedrijfsmodel gericht is op duurzaamheid. 4Ocean verkoopt armbanden en kleding en besteedt de hiermee verdiende winst aan het opruimen van plastic in de oceanen op aarde. Bij alle bedrijfsaspecten, van de producten tot de verpakking, staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

4. Verspil minder energie.

Aangezien de grenzen tussen offline en online winkelen aan het vervagen zijn, behoren ook uw algemene bedrijfspraktijken, waaronder het beheer van uw winkels en magazijnen, te worden verduurzaamd. Eenvoudige veranderingen zoals het uitschakelen van apparaten die niet in gebruik zijn, het investeren in energiezuinige verlichting en het verlagen van de temperatuur in uw kantoren en winkels, kunnen de energiekosten aanzienlijk drukken.

De eerste stap bij het verminderen van energieverspilling in uw bedrijfsinfrastructuur is het uitvoeren van een energieaudit om te bepalen waarop bezuinigd kan worden. Vervolgens kunt u die wijzigingen gaan doorvoeren die het makkelijkste te implementeren zijn en de grootste algehele impact hebben.

5. Voeg producten toe die duurzaamheid bevorderen.

Een andere manier om uw bedrijf te verduurzamen, is door duurzame producten in uw productaanbod op te nemen, vooral omdat steeds meer klanten geïnteresseerd zijn in het kopen van dergelijke producten.

Hierbij valt te denken aan milieuvriendelijkere alternatieven voor bestaande producten of aan producten die mensen in staat stellen om duurzamer te leven. Zo heeft de Britse ondergoedretailer Heist Studios The Eco Lace Collection bedacht. Deze volledig van gerecyclede en recyclebare stoffen gemaakte ondergoedcollectie zit niet alleen lekker, maar is ook nog eens goed voor de planeet.

Door producten in uw assortiment op te nemen die mensen helpen duurzamer te leven, trekt u klanten aan die op zoek zijn naar dergelijke producten.

6. Bied tijdens het afrekenen een compensatiemogelijkheid aan.

De aanschaf van CO2-compensatiecredits is een effectieve manier om een deel van de milieuschade te compenseren die door het maken en kopen van uw product is ontstaan. Compensatiecredits zijn maatregelen die bedacht zijn om de hoeveelheid geproduceerde kooldioxide in evenwicht te brengen door een proportioneel bedrag te investeren in projecten die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Begin 2019 meldde Etsy, de marktplaats voor handgemaakte producten, dat het als eerste e-commercebedrijf ooit de broeikasgasuitstoot zou gaan compenseren voor de producten die Etsy-verkopers verzenden.

Uw bedrijf kan ervoor zorgen dat investeringen in CO2-compensatiecredits een vast deel van het budget worden. Ook kunt u online shoppers laten meehelpen door ze de optie te bieden om CO2-compensatiecredits te kopen. Zorg dat u een gerenommeerd CO2-compensatieproject uitkiest om het ingezamelde geld aan uit te geven. Integraties zoals Cloverly maken het makkelijk om tijdens het afrekenen CO2-compensatiecredits aan te bieden.

7. Maak het mogelijk om gebruikte koopwaar op een e-commercemarktplaats door te verkopen.

Binnen de mode-industrie is het tegenwoordig in om klanten de kans te geven om hun producten een tweede leven te geven. Doorgaans is het economische proces lineair van aard: producten worden gemaakt, gebruikt en uiteindelijk weggegooid. Momenteel wordt er echter gestreefd naar een circulaire economie.

De circulaire economie houdt in dat producten een tweede leven krijgen doordat consumenten worden gestimuleerd om producten die ze beu zijn door te geven aan een tweede of derde eigenaar.

Wederverkoopmarktplaatsen en peer-to-peernetwerken zoals Vinted, waar consumenten gebruikte kleren en accessoires kunnen kopen, worden alsmaar populairder, met name onder shoppers van generatie Z. U kunt uw klanten aanmoedigen om aan de circulaire economie bij te dragen door opties aan te bieden waarmee klanten producten kunnen doorverkopen of gerecyclede producten kunnen kopen. Zo is er op de website van Patagonia, verkoper van outdoorkleding, een plek genaamd Worn Wear waar gebruikers kleren kunnen kopen die van andere kleren zijn gemaakt.

8. Werk uw merkethos bij.

Nadat u de bovenstaande acties in de praktijk heeft gebracht, is het van belang dat u uw merkethos en bedrijfsverhaal bijwerkt. Uw merkethos maakt aan uw klanten duidelijk wie u als merk bent en wat u waardeert. Uw merkethos bepaalt grotendeels uw merkverhaal en hoe uw klanten u zien. Een duurzaam merk is een merk dat een duidelijk standpunt heeft ingenomen over duurzaamheid en dat milieuvriendelijke of maatschappelijke acties heeft ondernomen om dat standpunt te ondersteunen.

Als e-commercebedrijf behoort uw merkethos zichtbaar te zijn op uw site en kanalen. Uw merkethos kan consequent worden overgebracht via een sterk statement op uw website, in uw blogposts, op uw socialemediaplatformen en in al uw inhoud en tekst.

Olive, een Brits modemerk voor eigentijdse kleding, is hier een voorbeeld van. Op de website van Olive is zowel op de pagina 'Over ons' als op de pagina Corporate Conscience een statement te vinden over de ethische en duurzame praktijken die Olive hanteert:

"We zijn ons ervan bewust dat we deel uitmaken van een keten die begint met landbouw en garenproductie en die eindigt met stijl. We nemen onze eigen verantwoordelijkheden binnen die keten serieus en we houden tijdens onze ontwikkeling rekening met de ethische overwegingen die ons en veel van onze klanten bezighouden."

Klaar om deel uit te maken van de beweging?

Steeds meer handelaren en consumenten zijn zich bewust van de noodzaak om de modebranche te verduurzamen.

Een bewust merkethos en duurzame producten zijn niet langer slechts een optie voor retailers nu de koopkracht van een nieuwe, milieubewuste generatie toeneemt. Gelukkig vindt generatie Z het niet erg om meer geld neer te tellen voor duurzame producten. Maar liefst 73% geeft aan bereid te zijn om meer te betalen voor duurzame producten, wat betekent dat het makkelijker dan ooit is voor retailers om hun bedrijf te verduurzamen.