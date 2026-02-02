8 vragen over Hypedrop: Bestsellers nieuwe innovatieve wholesale merk

Deense modegroep Bestseller introduceert een nieuw merk specifiek voor de wholesale: Hypedrop. Het merk is innovatief opgezet met elke week een kleine drop van 10 tot 15 items die retailers kunnen inkopen gedurende 72 uur. De orderronde sluit en binnen zes weken worden de items vervolgens geleverd. Voor retailers een snelle manier om op trends en weersveranderingen in te springen, voor Bestseller een manier om aan vraag te voldoen zonder overproductie.

Het merk kent geen eigen merkidentiteit, maar speelt in op de items waar voorspelde vraag naar is. Op basis van data-analyse en AI-ondersteunde besluitvorming worden de items digitaal ontworpen. Er komt geen fysiek sample aan te pas.

Hoewel het persbericht al veel informatie en context gaf, bleven ook veel vragen onbeantwoord. Head of Brand bij Bestseller Rine Wager Rock geeft schriftelijk antwoord op onze vragen.

Hoe lang is dit project al in ontwikkeling en hoeveel mensen werken er momenteel aan dit merk?

De ontwikkeling van Hypedrop begon in januari 2025, met een initiële focus op het opzetten van de sourcing en het analyseren van de volledige waardeketen om de meest tijdrovende elementen te identificeren en te optimaliseren. Vandaag de dag wordt het merk aangestuurd door een toegewijd team van acht mensen binnen de organisatie.

Verwacht Bestseller dat de inzichten van Hypedrop ook toegepast kunnen worden op andere merken binnen de groep?

Ja, absoluut. Hypedrop is een belangrijk leerplatform voor Bestseller. Door traditionele werkwijzen uit te dagen en een vereenvoudigd, digitaal en sample-vrij model te testen, doen we waardevolle inzichten op die andere merken binnen de groep kunnen inspireren. In een markt die voortdurend verandert, is het essentieel om continu te innoveren en verder te digitaliseren om relevant te blijven. Hypedrop is een concreet voorbeeld van die mentaliteit in de praktijk.

Hoeveel retailers verwacht het merk aan te sluiten bij Hypedrop?

Hypedrop is beschikbaar voor alle bestaande retailers en de verwachting is dat het aantal aansluitingen organisch zal groeien. In plaats van te focussen op een vast aantal, is het model ontworpen om retailers flexibiliteit te bieden. Met wekelijkse drops kunnen retailers zelf kiezen wanneer ze inkopen. Dit maakt Hypedrop een aantrekkelijke oplossing voor partijen die snel willen inspelen op trends en hun assortiment wekelijks willen vernieuwen.

In hoeveel landen wordt het merk uitgerold?

Tot nu toe zijn we actief in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en natuurlijk België en Luxemburg. Deze week lanceren we in Duitsland, waar we ook erg enthousiast over zijn.

Waar vindt de productie plaats, gezien de levertijd van zes weken?

De productie vindt plaats bij het bestaande en gevestigde leveranciersbestand van Bestseller. Door binnen onze sterke supply chain te werken, garanderen we dat Hypedrop aan dezelfde hoge standaarden en eisen voldoet als de rest van het Bestseller-portfolio. De productie wordt voornamelijk verzorgd door geselecteerde kernleveranciers in Turkije, India en China.

Hoe groot zullen de productieoplages zijn?

Zeker gezien het feit dat er tussen de 520 en meer dan 800 items per jaar worden gelanceerd in de drops, variëren de productievolumes per drop en zijn deze volledig vraaggestuurd. De omvang van elke productieoplage hangt af van hoeveel markten er geactiveerd zijn en de mate van interesse van onze wholesale-partners. Aangezien wholesale ons primaire kanaal is, wordt de productie uitsluitend gebaseerd op bevestigde orders. Dit betekent dat we niet voor voorraad produceren, maar alleen de aantallen fabriceren waarvoor onze wholesale-klanten zich vastleggen. Dit zorgt voor een zeer responsief en vraaggericht model.

Hoe wordt plagiaat voorkomen wanneer de ontwerpen puur op data zijn gebaseerd?

Alle productontwikkeling bij Hypedrop wordt uitgevoerd door ervaren productontwikkelaars. Data wordt gebruikt als hulpmiddel bij de besluitvorming om trends te identificeren en de vraag te valideren, niet om automatisch ontwerpen te genereren. Het creatieve proces volgt dezelfde standaarden als in elk ander modebedrijf, waarbij originaliteit, merkintegriteit en compliance gewaarborgd zijn. Met andere woorden: data bepaalt de richting, maar mensen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp.

Hoe wordt dit modemerk winstgevend voor Bestseller en wat zijn de marges?

Voor Bestseller draait Hypedrop in de eerste plaats om het uitdagen en inspireren van nieuwe manieren van werken in de mode. De focus ligt op innovatie, relevantie en het leveren van de juiste producten aan onze klanten op het juiste moment. Voor ons wordt het een sterke business wanneer onze klanten de producten kunnen verkopen en ze op natuurlijke wijze kunnen integreren naast andere trends in de markt.