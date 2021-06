91,6 miljoen online aankopen gedaan in eerste kwartaal

Het is geen geheim dat de online retail branche een flinke boost heeft gekregen in het eerste kwartaal. Uit de Thuiswinkel Markt Monitor blijkt dat er 91,6 miljoen online aankopen zijn gedaan in het kwartaal, 31 procent meer dan het eerste kwartaal van 2020.

Alle online aankopen waren goed voor een omzet van 7,7 miljard euro, wat 26 procent hoger is dan het eerste kwartaal vorig jaar. De Thuiswinkel Markt Monitor schrijft de stijging onder andere toe aan de gedeeltelijke lockdown begin dit jaar, waarin niet-essentiële winkels tijdelijk gesloten waren. “Als we kijken naar de online bestedingen aan producten, dan zien we dat het aandeel van de e-commercebranche in de totale detailhandelsector op ruim 22 procent ligt. Dat is het hoogste percentage ooit gemeten, want normaal schommelt dat rond de 10 procent,” aldus Marlene ten Ham, directeur Thuiswinkel.org, in het persbericht.

In het kwartaal kwamen de online bestedingen aan kleding 81 procent hoger uit dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Als gekeken wordt naar het aantal online aankopen, zijn de aankopen van kleding met 171 procent gegroeid. De categorie schoenen & personal lifestyle zag een nog grotere stijging van online aankopen, namelijk 174 procent.