A$AP Rocky nieuwe investeerder Klarna en korte termijn CEO

Rakim Mayers, ook wel A$AP Rocky, is aandeelhouder geworden van betalingsbedrijf Klarna, dat maakt Klarna vandaag bekend in een persbericht. Hoe groot Mayers’ aandeel in het bedrijf is, is niet bekend gemaakt. Mayers treedt daarnaast voor een dag in de schoenen van CEO, Sebastian Siemiatkowski.

De artiest en acteur zou volgens Siemiatkowski precies binnen de lijntjes van Klarna kleuren. Hij zou dezelfde passie voor innovatie delen en mensen in hun kracht willen zetten, zoals Klarna dit doet. Siemiatkowski in het persbericht: “A$AP Rocky laat zich niet in een hokje stoppen. Hij is muzikant, acteur, filantroop, opinieleider in stijl en iemand die in meerdere opzichten precies snapt wat het publiek wil. Hij daagt iedere dag de status quo uit. Nu de consumentenervaring in retail vraagt om inspiratie, exclusiviteit en duurzaamheid, kunnen we bij Klarna veel van hem leren. Bovendien, 16 jaar na het oprichten van Klarna, vind ik dat ik wel een dag vrij verdiend heb.”

Mayers noemt de samenwerking met het betalingsbedrijf aantrekkelijk in het persbericht: “Ik kijk ernaar uit op verschillende manieren met Klarna te gaan samenwerken, zoals het gezamenlijk creëren van een plek waar mensen hun stijl kunnen herontdekken en we nu ontwaken uit een wereldwijde modeslaap.”