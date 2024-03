AAFA roept Bangladesh te stoppen met ‘opsluiting en bedreigingen’ van kledingarbeiders

American Apparel & Footwear Association (AAFA) vraagt in een open brief gericht aan de voorzitter van Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association (BGMEA) om een einde te maken aan "de bedreigingen en het hardhandig optreden tegen kledingarbeiders in Bangladesh." Dit meldt AAFA op hun website.

De demonstranten protesteren sinds november 2023 regelmatig tegen een van de laagste lonen ter wereld. Deze protesten hebben volgens Schone Kleren Campagne (SKC) geleid tot het ontslag van “3000 tot 4000 werknemers.” De woordvoerder van SKC vult aan: “Daarnaast zitten er nog 131 arbeiders vast in de gevangenis.” Meerdere nieuwsbronnen (de Volkskrant, NOS, Het Nieuwsblad) melden dat het harde politieoptreden tegen de demonstranten heeft geleid tot doden.

In een open brief aan voorzitter van BGMEA Faruque Hassan vraagt Stephen Lamar, CEO en voorzitter van AAFA, dat Bangladesh de demonstranten die nog vastzitten vrijlaat. Lamar eist ook een onderzoek naar het geweld dat leidde tot de dood van arbeiders tijdens de protesten.

“Ik verzoek de regering van Bangladesh dringend om een onderzoek in te stellen naar degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld dat heeft geleid tot de doden en gewonden onder de arbeiders tijdens de protesten en om hen ter verantwoording te roepen,” aldus Lamar in de open brief. Hij benadrukt dat Bangladesh een belangrijk land is voor de kledingindustrie in Amerika. Om zaken te blijven doen moet Bangladesh stoppen met de ‘opsluiting en bedreigen’ van kledingarbeiders, aldus Lamar in de open brief.

Kledingarbeiders in Bangladesh vechten al jaren voor leefbare arbeidsomstandigheden. In november vorig jaar steeg het minimumloon van 8.300 taka (70 euro) per maand naar 12.500 taka (100 euro) per maand. Een leefbaar loon is volgens de Schone Kleren Campagne (SKC) 23.000 taka (195 euro) per maand. De kledingarbeiders in Bangladesh eisen een leefbaar loon.