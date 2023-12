Aan tafel met Fashion Club 70: Een gesprek over de industrie, risico’s nemen en vooruitblikken op 2024

Modedistributeur en -agent Fashion Club 70 is al decennia een bekende speler in de Benelux. 2023 was om diverse redenen een bijzonder jaar, het was ook het jaar waarin oprichter Luc Dheedene de touwtjes overgaf aan zijn zoons Gregory en Miguel. “ Hij is nog heel betrokken bij het bedrijf, hoor”, zo vertelt Gregory Dheedene op het hoofdkantoor in Antwerpen. Gregory en Miguel zijn beslist geen nieuwelingen in de industrie en de formele overdracht is ook al een aantal jaar in de maak. Daarom spreekt FashionUnited met Dheedene en commercieel directeur Jessy Vander Meiren over waar Fashion Club 70 nu staat, hoe de mode-industrie is veranderd voor distributeurs en agenten, hoe spot Fashion Club 70 nieuwe merken en hoe kijkt het bedrijf naar 2024?

Één ding dat veelvuldig naar voren komt in het gesprek is dat de mode-industrie constant in beweging is, nu meer dan ooit. Niet alleen voelt de industrie de effecten van onder andere inflatie, de oorlog in Oekraïne, klimaat- en weersveranderingen, ook de pandemie zorgde voor een verschuiving in hoe de modedistributeur en -agent handelt. “De effecten zijn er geweest en hebben wij ook gevoeld, dat gaan we niet onder stoelen en banken steken. De klanten hebben vandaag ook nog schrik,” zo vertelt Dheedene. “Het is belangrijk voor ons om te luisteren naar de klanten. Wat gebeurt er in de winkels en wat speelt er? Daar mogen we niet blind voor zijn. Het is luisteren en samen met de klant actie ondernemen. Daar moeten we meer dan ooit aandacht aan geven."

Zoons Gregory (links) en Miguel Dheedene namen in 2024 het stokje over van vader Luc. Credits: Fashion Club 70

Die nauwe samenwerking met de klanten die het heeft, maar ook de merken die Fashion Club 70 vertegenwoordigt en distribueert, is een verandering die al jaren geleden werd ingezet. “Vroeger kwam de winkelier de collecties inkopen en dat was het dan. Ze gingen het seizoen in en verkocht het niet, dan ging het in de uitverkoop. Nu moet je vanaf het moment dat het product binnenkomt in de winkel in dialoog met jouw klanten. Wat heeft een goede turnover, wat loopt goed, wat loopt er minder en waar kunnen wij helpen.” Het swappen van items komt nu ook steeds meer voor, zo beamen Dheedene en Vander Meiren. “Het is een constante dialoog.”

Fashion Club 70 over de dynamische industrie, merken spotten en de grootste uitdaging voor 2024

Ook modemerken passen zich aan de nieuwe realiteit aan. Niet elk merk, zo geven de twee toe. “Sommige merken willen zo sterk vasthouden aan de brandvalue en willen niemand volgen. Die zullen waarschijnlijk vanzelf de struggle gaan voelen als ze toch niet in de markt gaan toetsen.” Maar het gros van de merken waarmee Fashion Club 70 samenwerkt zijn veranderingen aan het doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan meer tussencollecties en meer items die geschikt zijn voor het gehele jaar. “Meer buy and wear, andere stoffen, minder seizoensgebonden. Iedereen kijkt naar de nieuwe omstandigheden en hoe ze daar het beste op kunnen reageren. Merken zijn hier echt al mee bezig”, vertelt Vander Meiren.

Het merkenportfolio van Fashion Club 70 is aan verandering onderhevig. De distributeur en agent gaat voor lange relaties met merken, maar er komen er altijd nieuwe bij én er vallen er soms ook nog af. "De vraag is ‘Voelen we nog potentieel in het merk, of niet?’” Wanneer merken worden geschrapt geeft dat ook weer ruimte voor nieuwe merken in het portfolio. “ We vinden het heel belangrijk onze klanten steeds iets nieuws te kunnen tonen.”

Wat moet een merk hebben om bij het bedrijf in het portfolio te komen? “Het is een combinatie. Hoe staat een merk vandaag al in de markt - niet alleen in onze Benelux markt, maar over het algemeen. Is het merk on-trend en wat voegt het toe aan ons portfolio?” Binnen Fashion Club 70 worden diverse mensen betrokken bij het besluit om een merk toe te voegen. “ We gaan het analyseren en met verschillende mensen bekijken. We hebben een goed klankbord hier.”

Jessy Vander Meiren Credits: Fashion Club 70

Fashion Club 70: “Je moet in de spiegel durven kijken en risico’s durven nemen”

Van oudsher focust Fashion Club 70 op Italiaanse merken - zo is het bedrijf immers ooit begonnen. Het merkenpakket is echter rap uitgebreid. “ We hebben veel richtingen toegevoegd, het blijft een continue uitbouw van stijlen en genres.” De ‘quiet luxury’ trend is dan ook Fashion Club 70 niet ontgaan. “Er is echt een beweging naar clean, rustig en contemporary. We moeten als distributeur die golf ook altijd volgen en eigenlijk een beetje voor de golf zitten. We moeten het kunnen detecteren en het bij de klant in de winkel kunnen brengen voordat de eindconsument het weet. Het is een constante zoektocht. Soms zitten we erop, soms zitten we ernaast,” zo lacht Dheedene. “Het is geen exacte wetenschap. Mode is een gezonde combinatie van cijfers en data met een stuk buikgevoel. En elk seizoen start gewoon weer van nul.”

Dynamisch blijft het dus zeker - ook als men kijkt naar 2024. De grootste uitdaging voor het komende jaar? “De schrik bij de klanten. Het is de uitdaging om de klanten gerust te stellen. “Kijk, jongens, we moeten er samen door. We weten dat het niet de meest gemakkelijke periode is door alles wat gebeurt in de wereld, maar we kunnen er niet omheen.” We moeten samen creatieve manieren bedenken hoe we gezamenlijk dat proces overleven. Uiteindelijk moet iedereen zijn winkel op een goede manier draaiende houden en wij als distributeur moeten daarin helpen en ook het merk moet daarin helpen.”

Dheedene en Vander Meiren sluiten af met een positieve noot: “Elke uitdaging brengt kansen. Je moet daarnaast ook in de spiegel blijven kijken en risico’s durven nemen. Soms bots je tegen de muur en beklaag je dat je het gedaan hebt, maar achteraf worden we er sterker van. Dat is altijd de mentaliteit geweest van het bedrijf. Wij durven voor iets te gaan en hebben er geen schrik voor om die stap te nemen. Dat blijft de boodschap voor de toekomst.”