Aandeelhouders in gesprek over financiële steun Laura Ashley

Laura Ashley zit vandaag om de tafel met zijn belangrijkste leningverstrekker, de Amerikaanse bank Wells Fargo & Co, en de grootste aandeelhouder, MUI Asia Ltd.. Het onderwerp: de directe financieringsbehoefte van het Britse kleding- en interieurmerk. Dat melden internationale media, waaronder Business of Fashion. Aanleiding voor het gesprek is de dalende omzetcurve van Laura Ashley in het afgelopen half jaar.

De Britse retailer, bekend om zijn romantische stijl, heeft al een tijd te kampen met winkelsluitingen, zwakke prestaties in de categorie interieur, en afnemende vraag van consumenten. De halfjaarlijkse omzet van het merk daalde in de tweede helft van 2019 met 10,8 procent, tot 109,6 miljoen pond (omgerekend circa 131,6 miljoen euro). In de eerste zeven weken van 2020 stagneerde de omzet.

Wells Fargo verstrekte vorig jaar nog een lening van 20 miljoen pond (omgerekend circa 24 miljoen euro) aan Laura Ashley, waarbij de bezittingen van het bedrijf als onderpand werden ingezet. De bank en MUI Asia bespreken momenteel een variëteit aan regelingen waardoor het bedrijf op de korte termijn nog extra financiering van de bank kan ontvangen. MUI Asia heeft al verklaard geen geld te zullen injecteren.

Bestuursvoorzitter Andrew Khoo zei tegen Business of Fashion dat er, ondanks het moeizame handelsverkeer, een duidelijk plan klaarstaat om het tij te keren. “Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de recentelijke aanstelling van Katharine Poulter het bedrijf in staat stelt om deze brede strategie uit te voeren,” aldus Khoo. Poulter is op dit moment COO van Laura Ashley. Zij zal per 1 mei 2020 de positie van CEO op zich nemen nu voormalig topman Kwan Cheong Ng met pensioen is gegaan .

Khoo: “De belangrijkste aandeelhouders hebben hun vertrouwen in het bedrijf uitgesproken en ondersteunen het managementteam en de uitvoering van het transformatieplan volledig.”