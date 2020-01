Laura Ashley CEO treedt af

Laura Ashely topman Kwan Cheong Ng gaat na acht jaar aan het roer met pensioen. COO Katharine Poulter zal per 1 mei de functie van CEO van hem overnemen. Dat meldt Reuters.

Laura Ashley worstelt al lange tijd met dalende verkoopcijfers door winkelsluitingen, zwakke prestaties binnen de afdeling woninginrichting en minder vraag van consumenten. Daarentegen meldde het bedrijf vorig jaar dat de vergelijkbare omzet van de modeactiviteiten was gestegen dankzij toegenomen vraag.

Begin vorig jaar was er nog sprake van een mogelijke overname door de investeringsmaatschappij Flacks Group, maar dat liep op niets uit. Bestuursvoorzitter Andrew Khoo liet destijds in een persbericht weten dat de belangrijkste aandeelhouders in het bedrijf niet van plan waren hun meerderheidsbelang van de hand te doen.

Het is een onrustig half jaar voor Laura Ashley. In oktober van 2019 stapte financiële topman Seán Anglim op. Hij werd opgevolgd door Sagar Mavani.