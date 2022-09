‘Aandeelhouders Nike, Inc. wijzen voorstel af: bedrijf blijft katoen uit China importeren’

Nike, Inc. blijft voorlopig goederen en grondstoffen importeren uit China, ondanks een voorstel van enkele aandeelhouders om daarmee te stoppen. Dat schrijven verschillende media, waaronder WWD, op basis van documentatie van de aandeelhoudersvergadering van Nike, Inc.

Het voorstel werd ingediend door de activistische aandeelhouderspartijen Domini Impact en Vancity Investment Management. Zij raadden aan om te stoppen met de import van katoen en andere grondstoffen uit China. Hun motivatie: circa 85 procent van de Chinese katoenproductie vindt plaats in de regio Xinjiang, waar dwangarbeid wordt verricht door de Oeigoeren, een etnische minderheidsgroep in China. Vorige week publiceerde de VN een rapport waarin gesteld wordt dat er sprake is van ‘ernstige mensenrechtenschendingen’.

In juli 2020 bracht het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een adviesdocument uit voor bedrijven waarin de risico’s van leverings- en investeringsbanden met Xinjiang werden benadrukt. Sinds juni heeft de Verenigde Staten een wet die import van goederen uit Xinjiang verbiedt. Volgens de aandeelhouders had de import van katoen uit China in elk geval gepauzeerd moeten worden tot het advies zou worden ingetrokken. De meerderheid van de aandeelhouders stemde echter tegen.

De raad van bestuur van Nike, Inc. adviseerde andere aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering al om tegen het voorstel te stemmen. Volgens de raad zou Nike ‘katoen en grondstoffen niet direct inkopen’ en is het bedrijf ‘toegewijd aan het verantwoord en duurzaam inkopen van onze producten, inclusief de materialen die in onze toeleveringsketen worden gebruikt’. De Corporate Responsibility, Sustainability and Governance Committee van Nike, Inc. ‘houdt het overzicht op de inspanningen van het management op het gebied van duurzaamheidsinnovatie (inclusief ecologische duurzaamheid en mensenrechten)’.