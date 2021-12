OM krijgt klacht over Nederlandse kledingbedrijven, mogelijk sprake van dwangarbeid in keten

Het European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) heeft een klacht ingediend bij het Nederlands Openbaar Ministerie tegen kledingbedrijven C&A, State of Art, Nike en Patagonia. De bedrijven zouden producten verkopen die zeer waarschijnlijk zijn gemaakt van katoen uit de Chinese regio Xinjiang, zo is te lezen in een persbericht van het ECCHR.

De organisatie zou het Openbaar Ministerie hebben gevraagd om onderzoek te doen naar de betreffende kledingbedrijven. Deze bedrijven zijn in Nederland gevestigd, of hebben hier een regionaal hoofdkantoor. Het rapport waarin het ECCHR de aanleidingen voor dit verzoek toelicht, is vertrouwelijk.

Van producten die afkomstig zijn uit de regio Xinjiang is de kans groot dat deze onder dwangarbeid zijn gemaakt. De Oeigoerse minderheid die hier woont wordt al lange tijd onderdrukt. Onderzoek wijst erop dat de Oeigoeren gedwongen te werk worden gesteld in fabrieken of kampen. In de regio wordt vooral veel katoen en kleding geproduceerd.

In februari stemde een meerderheid van de Nederlandse Tweede kamer in met een niet-bindende verklaring die de mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang definieert als genocide.

“Het is onaanvaardbaar dat Europese regeringen China bekritiseren voor mensenrechtenschendingen terwijl deze bedrijven mogelijk profiteren van de uitbuiting van de Oeigoerse bevolking,” aldus Corina Ajder, juridisch adviseur bij ECCHR, in het persbericht. “Het is hoog tijd dat de verantwoordelijke bedrijfsfunctionarissen worden onderzocht en – indien nodig – ter verantwoording worden geroepen.”

C&A: ‘Geen kleding, stoffen of garen uit Xinjiang’

Tegenover NRC zegt C&A dat het geen kleding, stoffen of garen koopt van fabrikanten in Xinjiang. Volgens ECCHR zit het probleem echter bij een Indonesische kledingfabriek die sokken produceert voor C&A. De fabriek zou katoen inkopen bij het Chinese bedrijf Huafu, dat een dochteronderneming heeft in Xinjiang. Deze dochteronderneming zou mogelijk bij dwangarbeid betrokken zijn. Barbara van Straaten, advocaat bij het kantoor dat namens ECCHR aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie, stelt dat het bewijs niet sluitend is, maar wel aanleiding geeft verder onderzoek.

Patagonia zegt tegen NRC dat het helemaal geen katoen uit China afneemt. State of Art en Nike reageerden nog niet op vragen van de krant.